Glemte sin vigepligt: To biler stødte sammen

Mandag klokken 14.33 skete der et færdselsuheld på Helsingørvej, idet en 21-årig mandlig bilist foretog et venstresving fra Birkely og ud på Helsingørvej, selvom der kom en bil kørende i østlig retning på Helsingørvej - denne blev ført af en 53-årig mand fra Græsted.

Den 21-årige kan nu formentlig vente sig en sigtelse for ikke at have overholdt sin vigepligt.