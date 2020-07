Artiklen: Glemte at informere om livredningsøvelse

Borgere kontaktede politiet torsdag eftermiddag, da de opdagede en livløs mand ligge i vandet ved Dronningmølle. Mandens båd var fundet på stedet, og derfor sejlede man nu ud for at redde manden i land.

Det viste sig dog ikke at være en rigtig person i vandet, da der var tale om en livredningsøvelse arrangeret af Kystvagten. De blev derfor af Nordsjællands Politi kraftigt opfordret til fremover at huske at informere relevante myndigheder ved lignende øvelser i fremtiden.