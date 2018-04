Dette »glasbur« er for nyligt blevet opført på Helsinge Bibliotek, der har gang i en større ombygning med tiltag, der skal gøre det mere egnet til mødested og appellere til en bredere målgruppe. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Glaskasse skal få de unge til at hænge ud

Gribskov - 26. april 2018

En form for glashus står allerede opført midt inde på Helsinge Bibliotek. Og det er faktisk blot ét af flere tiltag, biblioteket har igangsat med det formål at lokke en bredere skare af brugere til og kunne fungere mere som et mødested, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Idéen er opstået efter en national forbrugerundersøgelse i 2016, og her tilkendegav flere biblioteksgængere, at de manglede et mødested.

Det lyttede man til på Helsinge Bibliotek, og derfor er man nu i gang med en større ombygning, der skal gøre det til et mere attraktivt mødested.

- Kulturhavnen (i Gilleleje, red.) og Græsted er mødesteder, men det har været mere problematisk i forhold til Helsinge. Det er vi begyndt at ændre på nu. Glaskassen, eller hvad vi skal kalde den, er et godt rum for fordybelse, fortæller bibliotekschef Vibeke Steen, der løfter sløret for, at flere tiltag er på vej for at gøre biblioteket mere attraktivt som mødested for en bredere målgruppe.

- Vi laver et »bjerg«, som består af kasser med puder, hvor de unge kan ligge med deres computer. Vi laver også en scene med et gardin, hvor der kan være oplæsning og foredrag. Reolerne får hjul på, så rummet kan gøres stort, hvis der er behov for det til et arrangement, siger hun.

Færre bøger i år De nye tiltag kommer til at stå biblioteket i omkring en halv million kroner, som er fundet indenfor egne rammer. Det betyder til gengæld, at der i år bliver indkøbt færre bøger.

- Det er en god investering og har været en klar prioritering fra vores side. Vi har ikke været ude at bede om ekstra penge, men har droslet ned på materialeindkøbet i år, siger Vibeke Steen, der allerede har set flere børn på biblioteket, end hun plejer. Det tilskriver hun de nye rammer.

- Det er blevet mere dejligt for børnene at hænge ud her. Det er måske ikke så voksent. Der er jo nogle målgrupper, der ikke ser biblioteket som noget for dem. Det vil vi gerne ændre, og det tror vi, det her er med til. Det er i hvert fald vores erfaringer fra Græsted og Gilleleje. Det er jo en tendens på landsplan, at bibliotekerne bliver mere mødesteder. Det er en vigtig opgave for bibliotekerne at skabe det rum, og vi har allerede fået enormt positive tilkendegivelser, siger bibliotekschefen.

Frem til på mandag den 30. april kan man deltage i en konkurrence om navnet til den nye »glaskasse«. Der er officiel åbning af bibliotekets nye ombygning på en endnu ubestemt dato efter sommerferien.