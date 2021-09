Glæde hos forældre: Reorganisering bremset

Forældre til børn i specialtilbud demonstrerede foran rådhuset forud for byrådsmødet 7. september. Foto: Presse-fotos.dk

Gribskov - 21. september 2021

Partierne bag budgetforliget i Gribskov Kommune - NytGribskov, Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten og løsgænger Morten Ulrik Jørgensen - har besluttet, at den planlagte reorganisering på det specialpædagogiske børneområde skal skydes til hjørne.

- Vi har besluttet at tænke os om en ekstra gang. Det har været vigtigt efter de tilbagemeldinger, vi fik på sidste byrådsmøde samt den dialog, vi har haft med nogle af de forældre, der også var til stede inden mødet, siger Morten Rohde Klitgaard, byrådsmedlem for NytGribskov og næstformand i udvalget for Børn, Idræt & Familie.

- Jeg er rigtig glad Forud for byrådsmødet var flere forældre til børn i specialtilbuddene i Gribskov mødt op for at fortælle om deres bekymringer på vegne af deres børn, der for manges vedkommende ville skulle skifte skole i forbindelse med reorganiseringen.

En af disse er Camilla Wahl, der er mor til en datter i 3. klasse på Idrætsvej på Gilbjergskolen. Hun er glad for, at politikerne har lyttet.

- Der har været en fuldstændigt manglende forældre- og personaleinddragelse, og de har tilsyneladende siddet høringssvarene fuldstændigt overhørige. De var ved at tage en beslutning, hvor de slet ikke havde lyttet til os, der bruger tilbuddene, siger Camilla Wahl og fortsætter:

- Derfor er jeg rigtig glad for, at der nu bliver trykket stop.

Skulle planen være ført ud i livet, skulle der i budgettet være blevet fundet i omegnen af 1,5 millioner kroner til de afdelingsledere, der fremover skulle ansættes på de nye, større specialpædagogiske centre.

Lærere er tilfredse Også Nikolaj Jørgensen, der er tillidsrepræsentant på Nordstjerneskolen i Helsinge, glæder sig. I den skitserede plan stod specialtilbud fra Nordstjerneskolen til at havne i Vejby, Græsted og Esbønderup.

- Selvfølgelig er der nogle ting, der skal løses, men man skal tage sig tiden til det, så det ikke går over hovedet på dem, der står med det i virkeligheden, siger han og fortsætter:

- Nu har jeg nogle kollegaer, der i hvert fald for en tid kan ånde lettet op. De har været meget berørte.

Morten Rohde Klitgaard erkender, at processen omkring reorganiseringen har været uskøn.

Han har sammen med partiets øvrige medlemmer af udvalget for Børn, Idræt & Familie samt Socialdemokratiets Allan Nielsen sendt et fælles indlæg til avisen.

Ønske om mere dialog Her skriver de, at NytGribskov og Socialdemokratiet planlægger at sætte sagen på dagsordenen igen i 2022, hvor de lægger op »til afholdelse af møder med forældre og skolebestyrelser på skolerne, og hvor det pædagogiske personale også vil blive inviteret samt de faglige organisationer.«

- Høringssvarene har givet anledning til flere overvejelser og en dybere dialog, der måske ikke har været. Den dialog ønsker vi at kunne få nu, siger Morten Rohde Klitgaard og fortsætter:

- Vi skal finde ud af, om det er det rigtige at gøre. Både fagligt og i forhold til de unge, som det vil berøre.

Venstre er ikke en del af budgetforliget, og her undrer det Natasha Stenbo Enetoft, der er udvalgsformand for Børn, Idræt & Familie, at hendes kolleger har valgt at gå imod udvalgets indstilling.

- Jeg røg under bussen - Det har aldrig været et kardinalpunkt for mig, men jeg føler mig kastet en smule under bussen. Det er måske bare sådan det er at være udvalgsformand, konstaterer udvalgsformanden.

Hun ærgrer sig over, at et enigt udvalg - på nær Konservatives Trine Egetved - tidligere har sendt forslaget om center-inddelingen videre i det politiske system, for nu at trække i land.

- Det er selvfølgelig helt i orden, at man i budgetforhandlingerne ikke kan finde pengene - jeg kan også finde andre ting, jeg gerne vil bruge penge på - men når man trækker fuldstændig i land, efter man har været 100 procent bevidst om sagen, der bliver det en lille smule ulækkert for mig, hvis jeg skal være helt ærlig, siger Natasha Stenbo Enetoft.

Det fremgår af budgetaftalen, at administrationen skal komme med et oplæg på en proces, der »sikrer inddragelse af skole, forældre og faglig ekspertise« i forhold til den fremadrettede organisering af det specialpædagogiske område i kommunen.

- Og hvis man skal være en lille smule fræk, så har det jo sådan set hele tiden været planen i forhold til det, vi har arbejdet med, siger Natasha Stenbo Enetoft og fortsætter:

- For mig er det vigtigt, at vi favner alle børn. Og hvordan favner vi dem? Det har jeg ikke nogen færdig plan for. Vi har et specialområde, der stikker af, og vi er nødt til at tage den økonomi, der ligger bag, alvorligt. Det vigtigste er, at vi finder nogle gode løsninger for de her børn. Og så er der jo altid en usikkerhed når vi snakker strukturer og ændringer. Det er ingen tjent med.