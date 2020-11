I år kan man med Græsted Rotarys hjælp give et barn en julegave ved at plukke et ønske fra Ønsketræet i Superbrugsen i Blistrup. Modelfoto: Adobe Stock

Glæd et barn juleaften

Gribskov - 22. november 2020 kl. 15:58

I 2019 uddelte organisationer som Røde Kors og andre NGO'er julehjælp til over 25.000 familier i Danmark. I de store organisationer oplever man hvert år et stigende antal familier, der efterspørger hjælp i julen.

Derfor er danskernes støtte mere vigtig end nogensinde, og den støtte vil Græsted Rotary være med til at understøtte lokalt.

Derfor har foreningen i år indledt et samarbejde med folkekirken i Græsted og Blistrup samt Superbrugsen i Blistrup om at søsætte projekt Ønsketræet.

Ønsker hænges på træet Konceptet er, at børn, som normalt ikke får julegaver, får mulighed for at få en julegave efter eget ønske. Det foregår ved, at børn fra Græsted og Blistrup sogne kan få deres gaveønske hængt op på Ønsketræet, som står i SuperBrugsen i Blistrup.

Det kræver blot, at de eller deres forældre inden 22. november henvender sig til Græsted Rotary via mailadressen: onsketraeet@gmail.com for at få en ansøgningsformular.

Personer, som har lyst til at give en julegave til et barn, der ellers ikke ville få en gave, finder et ønske på træet, køber gaven og sørger for at få den fint pakket ind. Ønskerne ligger i en prisklasse fra 100 til 250 kroner.

Børnene er anonyme Julegaven afleveres herefter i Superbrugsen i Blistrup vedlagt gaveønskesedlen, så julegaven når frem til rette barn.

- Man kan ikke ud fra gaveønskerne se, hvilket barn der har ønsket hvad, fordi vi via et nummersystem har sikret os barnets anonymitet, understreger præsident for Græsted Rotary Inge Lise Dyrekær i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at vi med projektet kan opfylde ca. 100 børns juleønsker, fortsætter hun.

Inden jul vil medlemmer af Græsted Rotary aflevere julegaverne til de folkekirker, der bakker op om Ønsketræet og som er bekendt med børnenes identitet. Herfra sørger man for, at at gaven havner hos rette barn. jesl

