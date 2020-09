Giver millioner til restaurering af møller i Gribskov

"Det her er en rigtig god nyhed for hele Gribskov Kommune. Det giver os en endnu bedre mulighed for at restaurere møllerne og dermed sikre formidlingen af denne vigtige del af den danske kulturarv," siger formanden og kalder det et kæmpestort skulderklap og en stor anerkendelse af de frivillige, der bruger deres fritid på møllerne.