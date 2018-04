Gribskov Kommune har haft flere uheldige sager med nybyggeri - blandt andet huset på Østre Alle i Gilleleje. Foto: Allan Nørregaard

Gillelejehus møder nabomodstand

Gribskov - 06. april 2018 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Efter min opfattelse er huset voldsomt og vil spærre helt for udsyn til vandet for genboerne. Uanset, at der ikke eksisterer en bestemt byggestil for området som helhed, gælder det dog, at den overvejende del af husene på Nordre Strandvej er opført som villabebyggelse i een eller halvanden etage

Sådan lyder det i et af tre høringssvar, som Gribskov Kommune har modtaget. Sagen drejer sig om et hus på Nordre Strandvej 18 i Gilleleje. Her blev et mindre sommerhus solgt i efteråret 2017 formedelst godt syv mio. Sommerhuset var på cirka 100 kvadratmeter og i en enkelt etage. Planen fra den nye ejers side er nu at opføre et hus på grunden i to etager med mørke Antracit og lysere sølv grå-farvede mursten samt Zink.

Bestemmelserne i kommuneplanen for det pågældende område giver kun lov til at bygge i halvanden etage. Naboerne til begge sider af den planlagte villa slår også i deres høringssvar på indbliksgener - og nu har udvalget for Udvikling, By og Land skudt sagen til hjørne, mens medlemmerne af udvalget forud for næste møde drager på besigtigelse.

Annisse og Østre Alle

Gribskov har indenfor de seneste år været »ramt« af flere uheldige byggesager. Dels en villa på Østre Alle i Gilleleje, hvor naboerne endnu ikke har afsluttet sagen. Dels et hus på Kirkestræde i Annisse. Her er sagen endt med, at store erstatninger til bygherre er på bordet efter væsentlige fejl i sagsbehandlingen i Gribskov Kommunes byggetilladelse.

Så sporene kan skræmme.

De skræmmer dog ikke den nye formand for udvalget for Udvikling By og Land, Pernille Søndergaard (nytgribskov).

- Jeg er ny i politik, så der er ingen spor, der skræmmer mig. For mig er det imidlertid væsentligt, at vi får lyttet til de høringssvar, der er kommet.

Det, vi gør nu, er at lave en besigtigelse, og vi håber, at der er løsninger. Vi lytter som sagt til høringssvar - og min fornemmelse er, at vi kan have en god dialog også med bygherre.

Ifølge Kommuneplanens rammebestemmelse 2.B.01 må der højst bygges i halvanden etage, og det er dette bygherre ønsker dispensation fra.

Bygherre har også fået forelagt høringssvar fra naboerne, og han fastholder i sit gensvar sin byggeansøgning og ønsker ikke at ændre på den.

Forud for at det politiske udvalg skal besigtige stedet, har administrationen opstillet tre muligheder:

1. at der gives tilladelse til huset, men med krav om reduktion af tagterrasseareal samt opsætning af matteret glasafskærmning mod naboer

2. at der gives tilladelse til huset, men med krav om opsætning af matteret glasafskærmning mod naboer

3. at der gives tilladelse til huset og det fulde projekt eller

4. at huset skal opføres jf. kommuneplanens rammebestemmelser.

Administrationen anfører, at et hus i halvanden etage med kviste, som følger lokalplanen, efter deres vurdering vil være mere dominerende end det nuværende projekt.