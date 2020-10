Gilleleje-fiskerne slipper for kamera i år

Se billedserie Erhvervsfiskerne i Gilleleje slipper for at få installeret kameraer på deres kuttere i år. Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Gribskov - 26. oktober 2020 kl. 04:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Danmarks Fiskeriforening og fiskeriminister Mogens Jensen (S) indgik i begyndelsen af oktober en aftale om, at der i øjeblikket ikke installeres kameraovervågning på fiskekuttere mod erhvervsfiskernes vilje. I stedet er det aftalt, at 10-15 fiskere frivilligt stiller sig til rådighed for ordningen.

Det var ellers planlagt, at 15 fiskere udvalgt af Fiskeristyrelsen - blandt andet nogle af fiskerne i Gilleleje - skulle have installeret kamera på deres fartøj inden årsskiftet, da en bekendtgørelse trådte i kraft tidligere i år.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har 11 fiskere meldt sig til den nye, frivillige ordning, men ingen af dem ligger i havn i Gilleleje - og det er der en god grund til. De er ikke glade for den nye aftale.

- Vores medlemmer synes, det er tosset, at man begynder på at lave det frivilligt, når man har rendt og samlet en masse underskrifter for at slippe helt for det, siger formand for Gilleleje Fiskeriforening, Jan Nordahl Petersen.

Danmarks Fiskeriforening søsatte en underskriftsindsamling mod kameraovervågningen tidligere i år, og i midten af august var der samlet 20.000 underskrifter ind.

Men er det ikke bedre, at det er frivillighed frem for tvang?

- Jamen det med tvang er ikke frafaldet endnu. Efter et år med prøvefartøjer s kal du have det ombord, svarer Jan Nordahl Petersen.

I aftalen fremgår det, at det stadig er planen, at hovedparten af trawlfiskerne i Kattegat skal have monteret kameraer inden udgangen af 2021. Det er planen, at kamera-overvågningen skal være fuldt implementeres i 2023.

Evaluering efter et år

I den første - og nu frivillige - fase vil der blive indhentet erfaringer med kamera-overvågningen, og til oktober næste år vil ordningen blive evalueret, fremgår det af aftalen.

Claus Hjørne Pedersen, formand for Strandby Fiskeriforening, har udtalt til Fiskeritidende, at han tror, »at vi kan bruge evalueringen til at bevise, at det er ude af proportioner at kameraovervåge fiskeriet. Det må kunne overbevise det politiske flertal bag kameraovervågning om, at det er den forkerte vej at gå«.

- Men det kan både gå den ene og den anden vej, lyder det fra Gilleleje-formand Jan Nordahl Petersen.

- Hvis nu det ikke viser nogle ordentlige resultater i prøveåret, så kan du risikere, at det bliver tvungent. Og det gør det nok alligevel, for det er stadigvæk de grønne der har magten.

Udvikle redskaber

I den nye aftale fremgår det også, at der etableres et forsøgsfiskeri med henblik på at udvikle nye fangstredskaber, der kan forbedre udskillelsen af bifangst.

Formål med kamera-overvågningen er at sikre, at reglerne for bifangst af den truede torskebestand overholdes i forbindelse med jomfruhummerfiskeri - en vigtig indtægtskilde for fiskerne i Gilleleje.

Om den nye aftale med fiskeriforeningen lyder det fra fiskeriminister Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

- Jeg er enormt glad for, at vi nu står med en gruppe af fartøjsejere, som aktivt går ind projektet og er med til at sikre, at der forsat kan fiskes efter jomfruhummer i Kattegat, og at vi i fremtiden kan få et endnu mere grønt og bæredygtigt fiskeri.