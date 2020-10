Gilleleje får sin egen julekalender

Som noget nyt i år, har Gilleleje Handels- og Turistforening fået produceret en by julekalender. Motivet på julekalender er malet af billedkunstner Claus Carstenskjold Larsen fra Galleri Bagbord. Det er selvfølgelig et flot julemotiv af Gilleleje by, som pryder julekalenderen.

Dermed er Gilleleje Handels- og Turistforening også med til at støtte fodboldklubben, med et bidrag per solgt kalender.

Kalenderen kommer til at koste 150 kroner, og et overskud fra salget af julekalenderen vil gavne i foreningskassen, da foreningen har haft et år næsten uden indtægter, udtaler Henrik Magelund, formand for Gilleleje Handels- og Turistforening.