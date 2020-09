Se billedserie Først til foråret bliver etape tre af Kulturhavn Gilleleje færdig, efter at entreprenøren er gået konkurs. Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Gilleleje-byggeri ramt af konkurs

Gribskov - 30. september 2020 kl. 12:45 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Byggeriet af lejligheder og plejeboliger ved siden af Kulturhavn Gilleleje bliver forsinket med nogle måneder. Det er konsekvensen af, at entreprenøren Isco for nylig er gået konkurs.

- Vi ser ind i nogle forsinkelser nu, som er drønærgerlige. Men vi har en klar forventning om, at totalentreprenøren indfrier kontrakten. Som bygherre er vi rykket meget, meget tæt på ham for at sikre, at han får gjort sit arbejde færdigt. Samtidig er vi jo meget optaget af, at der bliver leveret den kvalitet, som vi har stillet køberne i udsigt, siger direktør Lars Corfitzen, Gilleleje Brugsforening.

Brugsforeningen har en stor ejer-andel i det konsortium, som står bag byggeriet. Det er også kendt som 'etape tre' af Kulturhavnen.

Totalentreprenøren er ingeniørvirksomheden Tolderlund A/S i Roskilde. Det konkursramte firma Isco er et datterselskab under Tolderlund.

Ifølge den oprindelige plan skulle byggeriet være klar til indflytning omkring 1. december. Men nu bliver det formentlig først i løbet af februar-marts næste år, at flyttebilerne begynder at holde klar.

- Vi har i lang tid kunnet se, at det gik for langsomt frem på byggepladsen, og at tidsplanerne ikke blev overholdt. Så set i bakspejlet forstår vi jo bedre konkursen. Men nu arbejder vi intenst på, at byggepladsen ikke står alt for stille, og at vi kan nå frem til målet, siger Lars Corfitzen.

Han oplyser, at der fortsat foregår arbejde på byggepladsen.

- Der er folk på byggepladsen lige nu, så der er fremdrift. Nogle af underentreprenørerne har vi fået til at fortsætte, men vi mangler fortsat folk på nogle af områderne, siger Lars Corfitzen.

Byggeriet omfatter en godt 1.000 stor parkeringskælder med 31 p-pladser. Dertil kommer 20 lejligheder, hvoraf de 19 allerede er solgt, samt 10 plejeboliger til Ellen Marie-hjemmet. Desuden bliver der to erhvervslejemål i stueplan. Det ene bliver sportsbutikken Ny Form, som dermed flytter tilbage til sin oprindelige placering. Det andet lejemål på 180 kvadratmeter er stadig ledigt, men der har været interesserede henvendelser, oplyser Lars Corfitzen.

- Parkeringskælderen har været en tung opgave. Det vi ser ind i nu, er noget af det mere hurtige arbejde, siger Lars Corfitzen.

Byggeriet er næsten nået op i første sals højde, så der mangler anden sal. Alligevel forventer Lars Corfitzen, at der er rejsegilde allerede om en måneds tid.