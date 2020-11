Gilbjergskolen hårdt ramt: 10 hjemsendelser på få uger

- Vi har også haft et enkelt decideret udbrud i specialklassen, hvor fire børn og en lærer var smittet. Når vi får at vide, at der er en smittet, sender vi hele klassen hjem og eventuelle andre snitflader, fortæller Anja Helmbæk Horst.

- Herefter går vi i gang med nødundervisning og udfylder en formular til Sundhedsstyrelsen. Så der er mange ting i det, og lidt af et apparat, der sættes i værk. Det tager lige et par timer hver gang, siger hun.

- Jeg har tænkt over hvorfor. Men der har ikke været en logik i det, siger hun og peger på, at mange vurderer, de er blevet smittet i hjemmet.

Skolelederen kan trods alt glæde sig over, at hun ikke har hørt om, at nogen skulle have været meget syge af corona.