Efterlyst cross-kører er fanget efter flere tip. Han er sigtet for hærværk mod politiets fartkontrol - og for at være i besiddelse af stoffer. Foto: Nordsjællands Politi

Gik amok på fartkontrol: Nu er efterlyst cross-kører fanget

Gribskov - 07. februar 2018 kl. 10:50 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at Nordsjællands Politi for godt to uger siden bad offentligheden om hjælp til at finde en mandlig crosskører i Gilleleje, er der kommet en del tip ind.

Det har ført til, at politiet tirsdag morgen kunne anholde manden i et sommerhuskvarter i Gilleleje.

- Da vi ankom til sommerhuset, kunne vi blandt andet konstatere, at crosseren fra billedet befandt sig på adressen, oplyser politiet på Twitter.

Manden blev efterlyst, da han efter at være blevet taget i en fartmåling med 83 kilometer i timen i en byzone, hvor fartgrænsen er 50 kilometer i timen, tog hævn.

Han valgte efterfølgende at tage sin cross-maskine og køre tilbage til fartmåleren og tildele kamerastativet et spark, så kameraet faldt ned og blev ødelagt.

Da politiet dog netop havde taget et billede af manden, blev billedet udsendt sammen med en efterlysning af manden. En del borgere har henvendt sig og hjulpet med at identificere manden, og politiet takker nu for hjælpen i sagen.

- Vi vil i den forbindelse gerne sende jer en stor tak for, at I endnu en gang har lyst til at hjælpe os, lyder det fra Nordsjællands Politi.

Udover at manden er blevet sigtet for hærværket, er han samtidig sigtet for at køre uden førerret og uden forsikring - og for at køre for stærkt.

I huset fandt politiet også en større mængde euforiserende stoffer, som manden blev sigtet for at være i besiddelse af. Stofferne blev beslaglagt sammen med en hel del kontanter - og crossmaskinen.