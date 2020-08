Lille fjæsing (Echiichthys vipera) camoufleret i havbunden. Foto: Ritzau Scanpix/Svend Tougaard Foto: Svend Tougaard/Biofoto

Giftige fisk stikker badegæster

Gribskov - 18. august 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langt flere badegæster end normalt er i år blevet udsat for et smertefuldt stik fra fiskearten fjæsing eller lille fjæsing. Det fortæller cheflivredder for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste John Mogensen. Han står selv ved Hornbæk Strand, hvor der i øjeblikket dagligt er tre-fem badende, der bliver stukket af enten fjæsing eller den mindre lille fjæsing. Sidstnævnte har tidligere været ret sjælden i Danmark, men blev tidligere på sommeren set i Gilleleje. Begge fisk ligger ofte negravet på lavt vand om sommeren, og derfor kan badegæster blive stukket, hvis de er så uheldige at træde på den.

- Der er i øjeblikket flere, der bliver stukket af en fjæsing eller lille fjæsing end brandmænd. Normalt er der cirka tre badegæster, der bliver stukket - om året. Nu ser vi tre-fem tilfælde om dagen bare i Hornbæk. Det er samme billede langs hele Nordkysten, siger John Mogensen og nævner blandt andet strande som Liseleje, Tisvildeleje og Hundested, som steder, hvor fjæsingen har været på spil.

Cheflivredderen vil gerne gøre opmærksom på, at det er vigtigt at få foden i varmt vand, når det sker. For snart er livreddernes sæson forbi - men det er den næppe for den lille fjæsing, lyder det.

- Når livredderne er gået hjem, og det stadig er varmt vejr, kan der jo godt være folk, der bliver stukket. Og så skal man have foden i en gulvspand med cirka 42 grader varmt vand, og så holde den der i 30-60 minutter, siger John Mogensen.

- Det er meget modsat, hvad man ellers selv ville gøre. Men det er altså det, der virker på smerten, siger han.

Livredderen har sågar selv trådt på en lille fjæsing og kan bekræfte, at det gør vældig ondt.

- Vi skal nok til næste år have tænkt over en måde at sørge for, at vi har masser af varmt vand med på stranden, siger han.

Han peger på, at hvis man tager en sort murerspand med vand med og lader den stå i solen, vil den blive opvarmet til omkring 32 grader, og så kan man spæde til med varmere vand fra vandhanen.

Årsagen til, at der er sket en voldsom stigning i antallet af mennesker, der bliver stukket, kan formentlig forklares med både flere lille fjæsing langs nordkysten - og flere badegæster.

- Det har nok noget at gøre med antallet af mennesker også. Vi har haft et besøgstal, der er højere end i 2018, hvor der ellers var varmt vejr, siger John Mogensen, der altså ikke kan sige med sikkerhed, om det er den ene eller anden art, der er på spil.

- Men de ligger på lavere vand end normalt, så noget er anderledes. Det kunne godt tyde på, at det er lille fjæsing, der er på spil, siger cheflivredderen.

Kraftige smerter

Hvis man bliver stukket af en fjæsing eller en lille fjæsing vil man ofte få kraftige smerter, hævelse og misfarvning omkring stikket. Smerterne kan stråle ud i hele armen eller benet, og man kan også blive svimmel og få hovedpine.

Det sker kun sjældent, at fjæsingstik fører til alvorlig sygdom. Ifølge Giftlinjen ledsages stikkene imidlertid af og til af infektion forårsaget af usædvanlige bakterier.

Biolog og fiskeekspert ved Statens Naturhistoriske Museum Henrik Carl har tidligere på sommeren fortalt til Frederiksborg Amts Avis, at man gerne vil høre om observationer og fangster af den lille fjæsing. Han giver følgende signalement af den lille fjæsing:

- Den er kortere og højere i kroppen end en almindelig fjæsing. Den har en mere lodret mund, og farverne er lidt anderledes. Derudover har den en gul hale med en sort spids, som er meget karakteristisk.