Georginerne skal nu blomstre uden Georgine Manden

Helsinge Havens grundlægger Jørgen Møller er sovet stille ind den 4. juni. Hans søn, svigerdatter og børnebørn vil drive den populære have videre

08. juni 2021

Når georginerne senere på året atter står i fuldt farverigt flor i Helsinge Haven mellem Ramløse og Helsinge, vil det være uden havens grundlægger, Jørgen Møller, til at tage imod de mange gæster, der plejer at besøge haven.

Georgine Manden, som han blev kaldt, sov stille ind, 80 år gammel, den 4. juni, efter han havde kæmpet mod kræftsygdom i et par år.

- Han var meget stolt af sin have, det er der ingen tvivl om, siger Jørgen Møllers søn, Christian Møller, som fortæller, at Georgine Manden gennem sin store passion for blomster kom i berøring med utrolig mange mennesker.

- Han har berørt mange mennesker. Mange hundrede mennesker er kommet i haven gennem årene, så han er blevet blomstermand for mange mennesker i Helsinge og omegn. Her er mennesker kommet - nogen af dem med hjertesorg - og nogen, der stod over for at holde bryllup. Folk er kommet i alle stadier i deres liv og har fået blomster til arrangementer, fortæller Christian Møller.

Helsinge Haven har været tilgængelig for alle, og sådan bliver det ved med at være, forsikrer Christian Møller. For tre generationer har boet under samme tag ved Helsinge Haven, og nu er anden og tredje generation klar til at drive haven videre.

Åben for alle - Vi vil gerne drive stedet videre og holde haven åben for alle, siger Christian Møller og forklarer, at drengene, der nu er 9 og 13 år, er klædt godt på til at hjælpe til.

- Mine sønner Rasmus og Simon er vokset op med deres farfar. Han har lært dem alt om planter, om landbrug og håndværk med træer. De har fået hver deres havetraktor, så de kan slå græsset. Deres farfar havde lovet dem, at han blev 100 år, og ønsket om at være der for drengene og følelsen af at svigte dem, fik ham til at kæmpe en hård kamp, fortæller Christian Møller, som også nævner, at Jørgen Møller har været den, der altid var der og har kørt drengene til børnehave, skole, svømning osv.

Mindehøjtidelighed Kræften kom i foråret 2019, og først blev han kureret efter en meget omfattende behandling. Men desværre kom sygdommen igen i sommeren 2020, oplyser Christian Møller. Det lykkedes dog til det sidste at beholde Jørgen Møller hjemme i sine vante omgivelser, omgivet af familien. Det blev arrangeret sådan, at svigerdatteren Pernille kunne blive hjemme og tage sig af ham.

Begravelsen holdes på grund af covid-19 restriktioner privat i Ramløse Kirke 16. juni klokken 13.00.

Efterfølgende nedsænkes urnen i Helsinge, hvor han forenes med hustruen Bitten og datteren Lisbeth.

- Efter aftale med farfar holder vi en mindehøjtidelighed i haven til september, når det hele blomstrer. Der byder vi alle på kaffe og kage og vil mindes alle de gode ting, vi hver især har med ham, oplyser Christian Møller.

Man kan finde forskellige informationer om og fra Helsinge Haven på Facebook.

- Vi ser også på muligheden for at stifte en forening, der kan drive haven, hvis der er interesse for det, siger Christian Møller.