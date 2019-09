Genbrugsteltene ved Højelt og Skærød genbrugsstationer er snart klar til igen at tage i mod ting, der er for gode til at smide ud. Foto: Camilla Nissen.

Genbrugstelte snart tilbage

Siden efteråret sidste år har de grønne Genbrugstelte, De Gode Ting, været lukket som følge af besparelser i Jobcenteret, der har stået for driften af teltene. Men nu kan man snart afleveret og købe ting i teltene igen, som genopstår i dette efterår. Det oplyser Lars Enevoldsen, der har været en del af en arbejdsgruppe, som har arbejdet på at relancere teltene på frivillig basis. Det bliver i form af en paraplyorganisation, »De gode ting,« som der holdes stiftende generalforsamling for i Frivilligcenter Græsted den 25. september fra 19-21.

