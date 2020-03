Se billedserie »Indtrufne omstændigheder« førte til lukningen af genbrugsstationen i Skærød. Foto: Karl Erik Frederiksen

Genbrugsstationer skulle holdes lukket for private

Gribskov - 15. marts 2020 kl. 13:34 Af Karl Erik Frederiksen

Mandag vil det blive vurderet, om de to genbrugsstationer i Gribskov kan genåbne, så både private og virksomheder kan komme af med affald. Kommunens to pladser i henholdsvis Højelt ved Blistrup og Skærød ved Helsinge drives af det fælleskommunale selskab Vestforbrænding, som allerede torsdag i sidste uge meddelte, at genbrugsstationerne på grund af corona-situationen som udgangspunkt kun vil modtage affald fra erhvervslivet. Beslutningen gælder frem til 29. marts, hvor det vil blive vurderet i hvilket omfang, det i gen skal være muligt at aflevere affald på genbrugsstationerne.

Vestforbrænding opfordrede samtidig private kunder til at vente med at aflevere affald på genbrugsstationerne til efter den dato og til i øvrigt orientere sig på de lokale kommuners hjemmeside. »Alle genbrugsstationer vil være lukket i weekenden,« lød meddelelsen til borgere og erhvervsliv på hjemmesiden.

Alligevel valgte Gribskov Kommune at lade de to pladser åbne som normalt lørdag klokken 09:00. Det viste sig at være en kort fornøjelse for de mange husejere som benyttede det gode vejr til at gå i haven samt at rydde op og sætte kursen mod genbrugsstationerne med fyldtre trailere og bagagerum.

Det gav et så stort pres på de to genbrugsstationer, at der klokken 12:00 blev lukket for tilkørsel af mere affald til pladserne.

»Det har desværre været nødvendigt at lukke genbrugsstationerne kl. 12 lørdag den 14. marts, da der har været mange besøgende hele formiddagen, og containerne nu er fyldte. Der afhentes ikke affald i weekenden, hvilket gør det nødvendigt at lukke,« lød forklaringen på Gribskov Kommunes hjemmeside.

Flere af dem, som kørte forgæves, undrede sig over forklaringen. Udefra kunne de kun se få helt fyldte containere.

Brian Lyck Jørgensen (DF), næstformand i Gribskov byråds fagudvalg Udvikling, By og Land, som har ansvaret for genbrugsstationerne, kan ikke give nogen forklaring på, hvorfor genbrugsstationerne åbnede for private i weekenden, og hvorfor de måtte lukke så brat.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har fulgt meddelelsen fra Vestforbrænding, som skal afhente de fyldte containere. Jeg forventer, at vi mandag får afklaret, om genbrugsstationerne kan tage mod affald fra både private og erhvervsliv, siger han.

Han understreger, at der ikke er indført nogen restriktioner for renovationskørslen i kommunen. Der vil fortsat blive tømt skraldespande som normalt, siger han.