Genbrugsstationer holder nødåbent

Genbrugsstationerne i Højelt og Skærød nødåbner for private fra på mandag 30. marts, oplyser Gribskov Kommune. Det har udvalget Udvikling, By og Land besluttet.

Det bliver på andre vilkår end normalt. Genbrugsstationerne vil for eksempel kun være åbne på hverdage for private fra klokken 16 til 18, der må kun være ti biler på pladsen ad gangen og kun én bil ved hver container ad gangen.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard (Nytgribskov) siger:

- Vi vurderer, at vi kan genåbne pladserne med de midlertidige regler, så det er sikkert for borgerne. Der vil være rigtig mange mennesker, der gerne vil på genbrugspladserne i det gode vejr, men vi opfordrer til, at man kun afleverer det allermest nødvendige, siger formanden.

Løsningen på genbrugspladserne er midlertidig, og selvom der nu er nødåbent på genbrugspladserne fra på mandag, så beder formanden alle om at have tålmodighed.

- Der kan opstå kø, og det kan derfor tage ekstra tid at komme af med sine sager. Derudover skal man også vide, at der med kort varsel for eksempel kan komme nye udmeldinger fra regeringen, som kan betyde, at vi igen må ændre på de midlertidige regler eller lukke pladserne helt igen, siger Pernille Søndergaard.