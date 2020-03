Genbrugsstationer følger parolen: Bliv hjemme

Torsdag i sidste uge meddelte Vestforbrænding, at det på grund af corona-situationen som udgangspunkt kun skulle være muligt for at modtage affald fra erhvervslunder, hvor i mod private henvistes til at vente med aflevering af skrald til efter 29. marts. Alligevel valgte Gribskov Kommune at holde de to pladser i Højelt ved Blistrup og Skærød åbent for private både fredag og lørdag - indtil de efter samråd med Vestforbrænding måttre lukke brat klokken 12:00 lørdag.