Genåbningsglæde: Alle husker testen

Efter mange måneder hjemme i stuerne, skal danskerne lige vænne sig til, at de igen kan gå på café og nyde et måltid mad. Det har nu været muligt siden 21. april.

- Det går godt efter genåbningen, men på grund af kravet om en frisk coronatest går det dog ikke helt, som vi havde ønsket. Det er nok også fordi, man har siddet i fem-seks måneder derhjemme, hvor alt har været lukket. Så det tager lidt tid, før man kommer ud igen. Men vi er rigtig glade for, at vi igen kan holde åbent, siger han.

Han peger på, at de gæster, der kommer, er gode til at overholde reglerne om bordbestilling senest en halv time før ankomst samt coronapas i form af vaccination mod coronavirus, negativ test, eller dokumentation for, at man tidligere har været smittet med covid-19.

Han fortæller, at nedlukningsperioden har været lang og hård i denne omgang, men at caféen har formået at holde skindet på næsen. Det var dog ikke gået uden muligheden for at søge støtte fra staten.