Foto: Allan Nørregaard

Genåbning på vej: Dobbelt så mange biler på genbrugspladserne

Gribskov - 30. april 2020 kl. 10:37 Af Camilla Nissen

Udvalget Udvikling, By og Land besluttede tirsdag aften at fordoble antallet af biler på kommunens to genbrugsstationer frem mod 4. maj. Dermed er Gribskov godt i gang med at normalisere driften af stationerne.

Beslutningen er truffet på baggrund af anbefalinger fra Vestforbrænding til alle kommunerne i oplandet. Formand for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune Pernille Søndergaard siger på vegne af udvalget:

- Vi er glade for at kunne gøre køerne ved genbrugsstationerne kortere. Vi ved godt, at det har været nogle frustrerende uger, og forhåbentlig kommer denne beslutning til at gøre livet lettere for både private og virksomheder, siger Pernille Søndergaard, der opfordrer alle til fortsat at huske at overholde retningslinjerne på stationerne.

Efter påske besluttede Gribskov Kommune at skrue antallet af biler op fra 10 til 12, og nu begynder genbrugsstationerne altså gradvist at skrue antallet op til det dobbelte frem mod 4. maj. Udvalgsformanden håber, at genbrugsstationerne kan køre med normal drift fra 11. maj, men understreger, at Gribskov Kommune følger regeringens anbefalinger og eventuelle nye udspil.