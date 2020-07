Garagebrand krævede ekstra mandskab

Frederiksborg Brand & Redning har lørdag klokken 11.21 udsendt en besked på Twitter om en brand i en garage tæt op af en ejendom i Orby, nord for Helsinge.

Branden startede i et skur, men bredte sig hurtig til en garage og i en kort overgang var der risiko for, at branden kunne sprede sig til nærliggende bygninger, skriver tv2lorry.dk.

Der er blevet iværksat en større udrykning med blandt andet sprøjte og vandtankvogn. Men også nabostationen bidrager med yderligere materiel og mandskab under slukningsarbejdet.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

Opdateres...