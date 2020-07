Børn og unge strømmede til Banktorvet for at få youtubernes autografer. Fra højre ses Jacob Julsgaard, Niki Topsgaard og Simon Langhoff få taget billede med tre fans. Foto: Anna Hjortsø

Gang i gågaden: Youtubere indtog torvet

Tidligt torsdag eftermiddag snoede en bemærkelsesværdig kø sig op til Banktorvet i Helsinge. På torvet blev der i stor stil taget billeder og langet autografer, t-shirts og andet merchandise hen over bordet under store hvide sejl, der beskyttede mod solen, der stod højt på himmelen.

To af de fremmødte, der fik autografer og taget billeder med youtuberne, var de 11-årige tvillinger Elias og Celia Kristensen fra Helsinge, der havde følgeskab af deres mor og far.

Søskendeparret kan begge godt lide at se youtubernes videoer, for eksempel en hvor Simon Langhoff og Niki Topsgaard har klippet sig selv ind i en af Harry Potter-filmene.

Og torsdag eftermiddag så det altså ud til at være lykkedes at få gang i gågaden.

'Sommerliv i Helsinge' er forenings-, og erhvervslivet og Gribskov Kommunes projekt, som hen over sommeren skal vise, hvad Helsinge har at byde på i - en tid med tomme butikslokaler og en livlig debat om, hvorvidt gågaden skal laves om til sivegade eller ej for at skabe mere liv i byen.

- Til alle dem, der siger, at der ikke sker noget i Helsinge, kan vi sige, at det gør der. Det skal nok blive en god sommer for Helsinge by, siger Conny Nielsen, der er formand for Gadekærsforeningen i Helsinge, der er blandt arrangørerne.