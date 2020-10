Om nogle måneder står mere end 100 leje-lejligheder klar til indflytning på Møllebakken - det er en helt ny bydel i hjertet af Helsinge, som er Gribskovs største by. Foto: Lars Christiansen

Gang i byggeriet: Masser af boliger på vej

Ambitionen er at bygge 1.800 nye boliger i de kommende år

Gribskov - 08. oktober 2020 kl. 11:33 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

En boremaskine snerrer aggressivt. Arbejdet på Møllebakken midt i Helsinge kan både høres og ses. Aktiviteten er hektisk på byggepladsen, for de første flyttebiler kommer sidst på året.

Læs også: Stort byggeri står færdigt i 2022

Omkring 150 leje- og ejerlejligheder samt rækkehuse er snart klar til indflytning på en af de bedste adresser midt i Helsinge.

Men også mange andre steder i Gribskov er der gang i arbejdet med at opføre eller projektere nye boliger til de tusindvis af nye borgere, som kommunen gerne vil byde velkommen i de kommende år.

- Lige nu er vi begunstiget af en meget stor interesse her i Gribskov. Det er en blanding af forskellige udviklere, både lokale, regionale - og som noget nyt også nationale spillere, som tænker rigtig langsigtet i deres ejendomsprojekter. Det er en ny ting, som vi ikke har set før, siger centerchef Søren Korsholm, som er leder af center for byudvikling og ejendomme i Gribskov Kommune.

Han har travlt i disse år. Kommunen har nemlig en klar strategi om vækst. Man har derfor fået udarbejdet en bosætningsanalyse, som viser, at Gribskov har potentiale til 1.800 nye boliger - med 2,1 personer i hver bolig - i løbet af de kommende fem år. Byerne Gilleleje og Helsinge har det største potentiale, viser analysen.

Men det er også nødvendigt at bygge nyt, understreger centerchefen:

- Generelt er det sådan på landsplan, at vi bor færre mennesker pr. boligenhed - og derfor skal der bygges et vist antal boliger bare for at fastholde indbyggertallet, siger Søren Korsholm.

Ambitionen er dog betydeligt højere:

- Vores mål er at forløse kommunens potentiale - altså at få opført 1.800 boliger over fem år. Men vi budgetterer meget mere forsigtigt. Og så går vi målrettet efter at bygge det, der mangler - ikke mere af det samme. Det er eksempelvis nemme boliger uden behov for vedligeholdelse, siger Søren Korsholm.

Kilde: Gribskov Kommune

Nem adgang til natur og motion i naturen er vigtigt, viser analysen:

- Der har Gribskov jo heldigvis et rigtig stærkt brand. Vi har for eksempel Grib Skov, den kommende Søborg Sø og hele kyststrækningen. Vi har faktisk noget af Danmarks smukkeste natur en time fra Rådhuspladsen i København, siger Søren Korsholm.

Centerchefen understreger, at kommunens boligstrategi også skal ses som en erhvervsstrategi:

- Vi tænker jo boliger og erhverv sammen. Vi har eksempelvis mange service- og håndværksvirksomheder, og det understøtter vores byudvikling jo for det første. Vi skaffer så at sige nye kunder i nærområdet. Derudover er ambitiøs byudvikling også ambitiøs iværksætterstrategi. Nye virksomheder opstår der, hvor iværksætteren bor, siger Søren Korsholm.

Derudover peger han på, at der er en bedre infrastruktur på vej, blandt andet en helt ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Kommunen sætter også sin lid til, at Folketinget beslutter at bygge motorvej på det meste af Hillerødmotorvejens forlængelse nordpå.

- Og så er det jo i øvrigt markant billigere at købe erhvervsjord i Gribskov frem for eksempelvis i Hillerød, siger centerchefen.

