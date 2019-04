Gammeldags kamera brugt til moderne udstilling

I cirka et år gik han rundt i Rudolphs Tegners Statuepark og inde på museet for at fotografere skulpturer eller dele af dem. Det har han ikke kunnet gøre diskret, sådan som mange andre fotograferende besøgende kan gøre det med et lille lommekamera eller en telefon. Ole Jauch bruger nemlig et gammeldags storformat-kamera, som bruger papir-film i format 13x18 centimeter. Adskillige besøgende i statueparken har set ham stå under et sort klæde, mens hans store kamera har peget på en lille detalje i en af Tegners skulpturer. Han havde faktisk gået rundt og fotograferet skulpturer i et halvt år, inden han aftalte med museets direktør Luise Gomard, at det skulle blive til en særudstilling på museet.