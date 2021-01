Se billedserie - Vi fornyer kun det, der er nødvendigt at forny og smider ikke mere ud end højst nødvendigt, fortæller Kristian Blak, medejer af Grønnely, der ombygger og efterfølgende udlejer de kommende lejligheder på Rostgårdsvej. Foto: Allan Nørregaard

Gammel skole bliver til moderne lejligheder

Gribskov - 06. januar 2021 kl. 10:25 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Ført af borgmester Anders Gerner Frost ramte en stor hammer en betonblok - og med det blev ombygningen af ejendommen på Rostgårdsvej i Gilleleje, der tidligere husede Gilbjergskolens udskoling, skudt i gang mandag eftermiddag.

- Vi genbruger klasselokalerne, så hver af dem bliver til en lejlighed. Vi indretter lejligheden efter forholdene, frem for hvad der giver mening foran et skrivebord. Hvis man har været der, vil man kunne genkende den samme ruminddeling, og de tanker, som arkitekten havde, da skolen blev bygget, bibeholer man, fortæller Kristian Blak, medejer af Grønnely A/S, der står bag de kommende lejligheder.

51 moderne lejelejligheder skal det blive til, hvor de første af dem står klar til indflytning i april. Lejlighederne bliver mellem 65 og 115 kvadratmeter med en husleje mellem omkring 8.000-14.000 kroner. Og for det får man en moderne lejlighed, hvor man stadig vil kunne genkende den gamle skole.

- Vi fornyer kun det, der er nødvendigt at forny og smider ikke mere ud end højst nødvendigt. Så det er også et mere sundt byggeri i stedet for at rive bulldoze alt ned og lave betonelementer. Det giver en stor charme, frem for det andre bygger, som er meget ens, hvor det her er meget unikt: Det bliver 51 forskellige lejligheder med hver deres kantede hjørner.

Grønnely har netop specialiseret sig i at finde ældre ejendomme, som de renoverer til moderne boliger og efterfølgende udlejer. Og det charmerende område fik Grønnely til at kaste sig over den gamle skole i Gilleleje.

- Det er en helt ny chance for at få skabt noget centralt boligmasse. Og det tændte os, at de tre bygninger er fra tre forskellige årtier: Slutningen af 1800-tallet, 1920erne og 1950erne. Det spænder over arkitektur fra fire-fem generationer. Der er meget charme i den måde, de er bygget på: Brede planker og højt til loftet - det er spændende arkitektur at arbejde med.

Og man skal være hurtigt, hvis man vil være lejer i den gamle skole: På to uger er 49 ud af de 51 lejligheder blevet snuppet.

- Der er en god efterspørgsel. Det er sjælen og charmen, folk lejer sig ind i. Mange bor i Gilleleje eller i byerne rundt om, og de vil gerne bo mere bynært, og mange har solgt deres store huse og vil gerne ned i stueetagen, og så er det familier, der har brug for mere plads, fortæller Kristian Blak.