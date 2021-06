Se billedserie Handskemagerbroen er snart historie. Torsdag blev arbejdet med at pille den ned påbegyndt. Foto: Claus Johansen.

Gammel bro rives ned: Nu reagerer borgmester

Gribskov - 24. juni 2021 kl. 14:26 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Handskemagerbroen på Hulerødvej bliver i denne uge revet ned af kommunen. Det er vi mange der er kede af selvom broen er i dårlig stand, da den er mange år gammel. Men nedrivningen kommer til at blokere mange i at cykle eller gå på den rolige vej og skal ud på Strandvejen i stedet for.

Sådan lyder det i en underskriftsindsamling, som i skrivende stund har fået 155 underskrifter på nettet og derudover også en del håndskrevne, så det løber op på minimum 200, oplyser initiativtager, Emilie Schmidt. Hun forklarer, at hun er ked af, at broen rives ned uden videre, da det er en vej som benyttes af mange cyklister og gående.

- Vi har sommerhus på vejen, og der er virkelig gang i den. Folk elsker at gå den vej. Desuden får vi nu Hulerød Kro tilbage, som er blevet solgt og skal sættes i stand, og der bliver gjort en kæmpe indsats for at gøre området populært, så jeg synes, det er synd, hvis kroen ikke får gående kunder, fordi de nu er tvunget til at gå udenom. Så det er et problem, fordi det er en gennemkørselsvej, siger hun.

Nedrivning er i gang Nedrivningen kan dog ikke forhindres - den er faktisk allerede ved at blive ført ud i livet. Begrundelsen er sikkerhedsmæssige årsager, lyder det fra Gribskov Kommune.

- Handskemagerbroen over Esrum Å i Dronningmølle bliver fjernet torsdag. Årsagen er, at broen er i så dårlig stand, at det ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade gående og cyklister benytte den. COWI vurderede for nylig broens tilstand for kommunen, og på den baggrund har kommunen besluttet at rive broen ned for borgernes sikkerheds skyld. Broen har de seneste cirka 15 år været lukket for biltrafik, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Nedrivningen er blevet varslet med et skilt, der er monteret på broen, og det har fået flere borgere i området til at reagere. Avisen har således fået flere henvendelser fra læsere, der undrer sig. Også kommunen har fået en række henvendelser fra borgere, der gerne vil vide, om broen mon ikke er bevaringsværdig eller fredet, da navnet antyder, at den er af ældre dato.

- Flere borgere har spurgt, om broen er fredet eller kategoriseret som bevaringsværdig. Det er ikke tilfældet, lyder det således fra kommunen.

Cykelruten Nordkystruten har hidtil gået over broen. Ruten bliver nu omskiltet, så cyklisterne bliver ledt ad Strandvejen i stedet, lyder det videre.

Vil se på ny bro Men selvom nedrivningen er en realitet, kan man stadig lytte til kritikken, mener borgmester Anders Gerner Frost, der erkender, at sagen skulle have haft opmærksomhed tidligere. Sammen med partifællerne i Nytgribskov vil han derfor tage sagen med til budgetforhandlingerne med henblik på at få opført en ny bro på stedet.

- Det handler om, at broen skulle have været vedligeholdt for mange år siden, og det har man ikke prioriteret politisk, så nu er vi i den situation, at broen har en farlig karakter, og derfor er det COWI og administrationens vurdering, at man er nødt til at rive broen ned af fare for sammenstyrtning. Det er vi nødt til at lytte til, for ellers kunne vi stå i en situation, hvor nogen kom til skade, siger borgmesteren.

Men borgmesteren håber, at en ny bro kan være klar til næste sommer.

- Det er ærgerligt, at det ikke er koordineret bedre. Nu vil vi tage sagen med til budgetforhandlingerne, så vi så hurtigt som muligt kan have en ny bro stående inden næste sommer. Dels til fordel for borgerne i Dronningmølle og også af hensyn til et ønske om at opretholde en cykel og gangforbindelse langs vandet, så man kan komme så langt som muligt via Hornbæk, Villingebæk, Dronningmølle, Nakkehoved og ind til Gilleleje - og helt til Tinkerup. Det er ærgerligt, at vi får cuttet forbindelsen der, siger borgmesteren.