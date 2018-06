Nordsjællands Politi ransagede lokaler på det socialpædagogiske opholdssted og kollegium Nordlyset i Gilleleje lørdag aften, hvor en 25-årig gæst blev sigtet for hashhandel og ulovlig våbenbesiddelse. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Gæst havde hash og gevær på ungested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gæst havde hash og gevær på ungested

Gribskov - 10. juni 2018 kl. 11:46 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand fra København S er blevet sigtet af politiet for hashhandel og ulovlig våbenbesiddelse.

Det skete efter at han lørdag aften besøgte det socialpædagogiske opholdssted og kollegium Nordlyset i Gilleleje med omkring et kilo hash og et jagtgevær, han ikke havde tilladelse til, skriver Frederiksborg Amts Avis. Nordsjællands Politi fik lørdag klokken 20.09 en henvendelse fra personale, der mistænkte, at der foregik narkohandel på stedet.

- Det, synes vi, lyder plausibelt, så vi beslutter at ransage de interessante lokaler, og her træffer vi en 25-årig mand, som er på besøg hos en af de unge på stedet. Pågældende er i besiddelse af omkring et kilo hash og et jagtgevær, han ikke har tilladelse til. Så vi anholder og afhører ham i sagen, hvor han bliver sigtet for salg af euforiserende stoffer og overtrædelse af våbenloven, fortæller vagtchef Jesper Hansen, Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi roser opholdsstedets ansatte for deres håndtering af situationen.

- Det er supergodt reageret af personalet, og det er dejligt, at de reagerer, som man håber på. De har været godt observante og gode til at forklare, og det giver os forudsætningerne for at gå ind i det, siger vagtchefen, som tilføjer, at det iøvrigt er politiets indtryk, at personalet har et godt forhold til de unge på Nordlyset.