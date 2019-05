Se billedserie Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Gården, hvor Lilly Broberg malkede køer, nedbrændt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gården, hvor Lilly Broberg malkede køer, nedbrændt

Gribskov - 23. maj 2019 kl. 16:33 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landsbyen Valby nord for Helsinge mistede torsdag en af dens ældste gårde. Det meste af Kurrebrogaard, der ligger ud til både Salekildevej og Løgelandsvej, udbrændte totalt, mens et stort antal brandfolk forsøgte at holde ilden i skak, så den ikke bredte sig til landsbyens andre huse, hvoraf flere er med stråtag.

Muligvis kan fem lejligheder, der er indrettet i en længe ud mod Løgelandsvej reddes. Gårdens gamle stuehus, hvor der på dets i alt 550 kvadratmeter er indrettet to boliger, er nedbrændt.

Der er tale om en af landets kendte gårde, der ligger midt i landsbyen tæt ved byens kirke. Dens ældste del af er fra 1867, og den har i nyere tid fået udskiftet stråtaget med tegl og eternit.

Den idylleriske gård blev i 1973 brugt til optagelserne af Morten Korck-filmen Fætrene på Torndal, hvor man blandt andet kan se Lilly Broberg - i rollen som husbetyrerinden Signe - sidde inde i stalden og malke køer.

I dag er der ingen dyr tilbage i staldene. Det meste af jorden solgt fra, og dens bygninger bruges mest til beboelse og opmagasinering.

Det nøjagtige tidspunkt for, hvornår branden opstod, kendes ikke.

- Klokken var 11:39, da jeg så ilden bryde igennem tagryggen på den ene længe, siger genboen Bodil Koch, som fulgte brandfolkenes arbejde fra sin forhave, og som med opkaldslisten på sin telefon kan se, hvad tid hun ringede op til alarmcentralen.

- Jeg slog straks alarm, men fik at vide fra alarmcentralen, at brandbilerne allerede var på vej. Det var de måske også, men jeg synes, at det tog meget lang tid, inden jeg så dem. Da jeg ringede op, var det kun taget, som brændte. Jeg tænker på, om noget af gården kunne være reddet, hvis de var kommet noget før, siger Bodil Koch.

I følge et twitter fra Frederiksborg Brand og Redning var klokken 12:02, da de første biler blev sendt af sted mod Valby. Der blev tilkaldt mandskab fra stationerne i Helsinge, Gilleleje, Frederiksværk og Hillerød, men ilden havde på det tidspunkt så godt fat i tre af længerne, at de ikke kunne reddes.

I den længe, hvor genboen så ilden bryde gennem taget, et der både beboelse og opmagasinering af træpiller.

Kun en enkelt beboer i en af de lejligheder, der ligger i en anden længe, var hjemme, da branden opstod. Det lykkedes hende at komme ud og at holde sig uden for faren for at få røgforgiftning.

Andre af landsbyens beboere sørgede for at kontakte de øvrige beboere, som næsten alle var på arbejde. Da de kom hjem, fik de forbud mod at gå ind i deres lejligheder, mens brandfolk pøsede vand på taget for at undgå, at flammerne fra de andre længer bredte sig. Ude fra kunne beboerne se, at flere af lejlighederne havde taget skade af både røg og vand.

Et stort antal politifolk var mødt op. Nogle af dem havde til opgave at holde bilerne ude fra landsbyen - og at holde nysgerrige på afstand af de arbejdende brandfolk, mens andre sikrede sig, at det ikke var gødningsstoffer, men træpiller, der stod stablet i sække flere steder i de brændende bygninger.

Politiets første teori er, at branden er opstået i forbindelse med et træpillefyr og en skorsten. Fredag skal brandteknikerne undersøge de sørgelige rester af gården i et forsøg på at finde svaret på, hvorfor ilden opstod.

Ingen mennesker eller dyr er kommet til skade ved branden.