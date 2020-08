Bente Nielsen har været gennem et langt sygdomsforløb og har samtidig kæmpet for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Nu skal sagen for retten - men måske først om mange måneder. Foto: Allan Nørregaard.

Gårdejer risikerer at vente længe på retssag

Gribskov - 24. august 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig lang vej til et endeligt punktum for gårdejer Bente Nielsen, der de seneste tre år har været gennem et sygdomsforløb med lange indlæggelser og 15 operationer. Hun ejer slægtsgården Auleholm ved Arresø, som hun har overtaget fra sine forældre, og som hun kæmper for at beholde på trods af sygdom og megen modgang. Hun har valgt at gå i retten med en af afgørelse om, at hun ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste, men der kan gå mange måneder, før sagen bliver berammet, fortæller hun.

Det lange sygdomsforløb begyndte, efter Bente faldt på gården. Det førte til infektion i knæet og mange operationer. Frederiksborg Amts Avis beskrev i den forbindelse hendes kamp for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Og i første omgang gav Patienterstatningen hende medhold i, at hun var blevet fejlbehandlet på hospitalet, efter at hun var faldet og såret efter en nylig operation var sprunget op i juli 2017.

Sag tog drejning

Siden fik hun udbetalt 66.700 kroner fra Patienterstatningen, som skal dække svie og smerte. Men hun havde ikke fået en krone for tabt arbejdsfortjeneste, da det i erstatningsopgørelsen, som Frederiksborg Amts Avis fik aktindsigt i, blandt andet lød, at hendes indkomst havde været meget lille, og at driftstabet for 2017 skyldtes andre årsager end behandlingsskadens følger. Den afgørelse valgte Bente Nielsen at anke.

Men sagen tog derfra en helt anden drejning, da Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at hun ikke er blevet påført en skade som følge af behandlingen på hospitalet.

Dermed er hun ikke berettiget til nogen form for erstatning. Det er stik modsat afgørelsen fra Patienterstatningens lægekonsulent, der vurderede, at Bente Nielsen med overvejende sandsynlighed kunne have undgået de efterfølgende operationer, hvis man ved operationen den 22. juli 2017 havde skiftet en plastikindsats.

Langsommelig proces

Afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen har Bente Nielsen nu valgt at gå i retten med, men det har altså lange udsigter, fortæller hun til avisen.

- Jeg har fået at vide, at den bare skal berammes inden sommeren 2021. Så jeg kan risikere at skulle vente et år. Det er en langsommelig proces, siger Bente Nielsen, der peger på, at det er dyrt at være syg - især mår man er selvstændig.

Store omkostninger

- Det har kostet mig mange penge. Det er tre år siden, det her er sket, og samlet set har jeg ligget på sygehuset i 200 dage. Nu er jeg i gang med at genvinde førligheden og kræfterne. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at gå sådan rigtigt igen. Jeg oplever, at samfundet spænder ben og jeg er taberen i det her spil, siger Bente Nielsen.

Ifølge Bente Nielsen er hendes tabte indtjening opgjort til en halv million kroner.