Bente Nielsen kæmper stadig for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter en lang periode med operationer og indlæggelse. Foto: Allan Nørregaard.

Gårdejer hiver ankenævn i retten

Et sygdomsforløb med 15 operationer, lange indlæggelser - og dermed tabte indtægter. Det er sådan, de sidste to et halvt år af gårdejer Bente Nielsens liv er forløbet. Hun ejer slægtsgården Auleholm ved Arresø, som hun kæmper for at beholde på trods af sygdom og de mange operationer i knæet. Hun er stadig sygemeldt, har et stift ben efter endnu en operation, hvor en stiver er blevet sat ind, og går lige nu med krykker. Om 14 dage skal hun opereres igen og have en ny protese sat ind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her