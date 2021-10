Ny Mårumvej er smal, og der kører mange lastbiler på vejen. Privatfoto

Går i demonstration: Lokalsamfund kræver trafiksikring

Gribskov - 12. oktober 2021 kl. 04:00

Bevæbnet med høtyve, leer og juletræskæder vil beboere fra Mårum og Kagerup gå i demonstration næste onsdag. De kræver, at Ny Mårumvej bliver gjort mere sikker at færdes på for de bløde trafikanter.

Vejen er den eneste forbindelse mellem Mårum og Kagerup, og den er ikke forsynet med cykelsti.

- Ny Mårumvej er helt uegnet til bløde trafikanter, fordi der kører mange tunge køretøjer, blandt andet fra beton- og mørtelfabrikken Wewers, og hastigheden er ret høj. Når to køretøjer passerer hinanden, er der simpelthen ikke plads til en fodgænger eller cyklist, siger Pernille Jellinggaard, som er medlem af Mårum-Kagerup lokalråd.

- Vi vil have en løsning Hun forklarer, at de har været i dialog med Wewers og med byrådspolitikerne i flere år, men der er ikke sket noget:

- Vi har været i dialog med politikerne i årevis, men der er ingen prioritering. Og der er jo heller ikke udsigt i budgettet til, at vi får en cykelsti foreløbig. Så nu kræver vi altså, at vi bliver prioriteret. Vi kan kun tage bilen eller bussen, og det kan jo ikke være meningen. Nu er det nu, og vi vil have nogen til at finde en løsning, siger Pernille Jellinggaard.

Foreslår lavere hastighed Lokalrådet foreslår blandt andet, at man overvejer at sætte hastigheden ned til 40 km/t. på strækningen.

- Man kunne måske også sætte skilte op, der markerer, at her er meget trafik. Og ved Duemose Station kunne man have en form for markering af krydsende trafik. Men i bund og grund er det jo kommunen, der skal finde løsningen. Vi er jo ikke trafikeksperter, siger Pernille Jellinggaard.

Hun opfordrer alle i området til at gå med i demonstrationen:

- Vi skal vise politikerne, at der er et problem. For at understrege, hvor farlig vejen er, kan jeg i øvrigt fortælle, at Nordsjællands Politi vil se, om de kan assistere med trafikregulering under demonstrationen, fordi politiet også vurderer vejen som farlig, siger Pernille Jellinggaard.

Demonstrationen går fra Mårum til Kagerup. Man skal møde op på tanken i Mårum onsdag den 13. oktober klokken 17, og den slutter i Kagerup omkring klokken 18. Arrangørerne opfordrer til, at man tager høtyve, leer, juletræskæder, reflekser og cykler med.