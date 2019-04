Gå på skattejagt med en flip-flap

Mange har nok selv prøvet at lave en flip-flap, hvor man alt efter hvilke tal og farver, man vælger, kan blive stillet forskellige opgaver. Og dette klassiske stykke legetøj er omdrejningspunktet for et nyt koncept på Rudolph Tegners Museum. Med flip-flappen i hånden kan børn gå på skattejagt både indenfor og udenfor og på den måde blive klogere på museets samling. Konceptet er udviklet af tre pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland i Hillerød, i forbindelse med et undervisningsforløb i social innovation og entreprenørskab.

En flip-flap danner grundlaget for en ny skattejagt for børn på Rudolph Tegners Museum ved Dronningmølle, som nu har indledt en ny sæson, skriver Frederiksborg Amts Avis.

