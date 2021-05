Gå dig klogere, når du besøger Gribskovs vartegn

"Vi vil i Gribskov Går Sammen gerne inspirere så mange som muligt til at komme ud at gå en tur, og nogle gange kan det være rart også at blive oplyst undervejs. Det kan man nu med de her lydguides, og vi håber, det kan gøre oplevelsen endnu sjovere," siger projektleder for Gribskov Går Sammen Jane Sunesen i en pressemeddelelse.