Der er nu blevet udvalgt lidt flere 20 forskellige projekter, kaldet fyrtårne, som skal være med til at skabe fællesskaber og aktiviteter. Et af dem er den kommende vandrefestival, som fem samarbejdspartnere står bag. Foto: Camilla Nissen

»Fyrtårne« skal lyse Gribskov op

Gribskov - 10. maj 2021 kl. 21:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Et klimafolkemøde, en udvidelse af pilgrimsrute Esrum-Tisvildevejen og en vandrefestival på Esrum Kloster. Det er nogle konkrete projekter, kaldet fyrtårne, som er udsprunget af visionsarbejdet »Vores Gribskov.«

Et arbejde, som kommunen sidste år satte gang i i samspil med borgere, foreninger og erhvervsliv. Og efter en række workshops og idéudvikling er arbejdet nu gået ind i en ny fase. Styregruppen, Forum for Vækst og Udvikling, har nu udvalgt lidt flere end 20 projekter, fyrtårne, der skal føres ud i livet.

De fleste projekter handler om fællesskaber og aktiviteter i Gribskov, som skal tiltrække besøgende, turister og også nye borgere.

- Det er et bevis på, at når borgere i kommunen beslutter sig for at løse opgaver sammen, er der en fremdrift i det, som udmønter sig i konkrete projekter. Nu er vi trådt ind i en ny fase fra idéudvikling til fondsansøgninger og færdige projekter. Det er forgangsmænd- og kvinder, der viser byrådet og medborgere, at det godt kan lade sig gøre. Lad det blive en inspiration for borgerforeninger og erhvervsliv om at komme frem med deres idéer, sagde viceborgmester Bo Jul Nielsen (R), da han præsenterede projektet på seneste byrådsmøde.

En attraktiv kommune Formand for kultur, erhverv og turismeudvalget, Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger) pointerede efterfølgende, at det ikke kun afhænger af nye boligformer, når man skal udvikle kommunen, men også om at gøre kommunen attraktiv med fyrtårne som disse.

- Det hænger sammen med befolkningsprognosen og byudviklingen. Vi skal have fortsat udvikling, vækst og tilflytning til kommunen. Det handler om boligformer, men også om at gøre sin kommune attraktiv og et sted, hvor unge familier har lyst til at flytte hen. Det store udviklingsarbejde og inddragelse har vist, at vi har mange ressourcer blandt frivillige, og hvor mange ildsjæle, vi har i kommunen, sagde Morten Ulrik Jørgensen, der blandt andet fremhævede en ny vandrefestival på Esrum Kloster, som en af de helt konkrete ting, der er kommet ud af projektet. Festivalen er arrangeret i samarbejde med blandt andre Visit Nordsjælland, Esrum-Tisvildevejen og DGI, og finder sted i begyndelsen af september.

- Det er noget af det, der hen ad vejen kan blive stort og bygger på visionerne fra vores kernefortælling, sagde han.

Kærlighed til naturen Trine Egetved (K) tog også ordet og glædede sig over, at der er mange borgere, der er klar til at gøre en indsats for deres lokalområde og kommunen.

- Det er vidunderligt, at vi har ildsjæle, der er ved at skabe en af Danmarks største vandreruter, og man nu får koblet en festival på. Lad os lade civilsamfundet komme til og se, hvad der ellers venter af spændende projekter. Så længe, vi udvikler kommunen med kærlighed til naturen og den autenticitet, vi har, støtter vi i Konservative op om det. Det nedbryder tanken om dem og os, og det tror jeg bliver essentielt, når vi skal løse opgaver i fremtiden, sagde Trine Egetved.

Spændende læsning En vigtig del af næste fase er at formidle de forskellige projekter og skabe kendskab til Vores Gribskov både indenfor og udenfor kommunens grænser, lyder det efter byrådsmødet fra borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov).

- Vi har netop set den første liste over projekter på vores byrådsmøde - det er meget spændende læsning. Og jeg vil opfordre alle til at holde øjne og ører åbne og være med til at sprede budskabet om de spændende projekter. De kommer til at tiltrække flere nye gæster og tilflyttere til vores skønne kommune, lyder det fra borgmesteren.

Og så er der stadig plads til flere ildsjæle og ideer:

Har man ideer eller drømme, som man tænker passer ind i visionsarbejdets to temaer 1) Skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem kultur, natur og turisme og 2) Virkelyst med fokus på lokalproducerede fødevarer og madkultur, så kan man sende en mail til voresgribskov@gribskov.dk.

Læs mere på:

www.voresgribskov.dk