Formand for blandt andet Gribskov Efterskole Torben Nyegaard Olesen kunne 23. december fejre 70 år. Pressefoto

Fylder år med fuld fart på

Han er måske mest kendt som manden i formandsstolen for Royal Stage. Men Torben Nyegaard Olesen, der onsdag 23. december fyldte 70 år, er aktiv i mange bestyrelser i Nordsjælland.

Blandt andet er han formand for Gribskov Efterskole ved Vejby og er i bestyrelsen for Sankt Helene Kursus- og Feriecenter, Tisvildeleje.

Torben Nyegaard Olesen kan se tilbage på et kontrastfyldt år. Det tog seks år at kunne invitere til indvielse af den nye arena i Hillerød. Men 66 dage efter åbningen blev Danmark corona-lukket.

Siden har Royal Stage arbejdet med at ændre fra de store publikumsarrangementer til mindre og på den måde fundet nye veje.

Torben Nyegaard Olesens styrke er ikke mindst et stort netværk og kendskab til Nordsjælland opbygget gennem mange år først som områdedirektør i Nordea og efter pensioneringen som medlem af en halv snes bestyrelser.

Her arbejder han ud fra en tidligere udtalelse om, at når man får overdraget noget, der er er blevet udviklet godt, så skal det gives videre til de næste i endnu bedre form. jesl