Se billedserie Guldring fundet ved det kommende sundheds- og administrationshus ved Østergade. Den måler 1,5 centimeter. Foto: Philip Nørgaard.

Fund vises frem: - Man finder altid noget, når man graver i Helsinge

Gribskov - 05. oktober 2020 kl. 20:51 Kontakt redaktionen

Når man stikker en spade i jorden og graver ud til nye boliger i Helsinge, som det aktuelt sker ved den ny bydel Troldebakkerne, er der altid masser af spændende fund, som har hver deres historie at berette om fortiden. Det fortæller afdelingsleder for Arkæologi hos Museum Nordsjælland, Esben Aarsleff. Og det er årsagen til, at museet nu vil vise nogle af disse fund frem for lokalbefolkningen i Helsinge. Det sker med en fotoudstilling på plancher i gågaden.

- Vi har udvalgt 12-14 specifikke genstande, der fortæller noget hver især. Vi vil gerne vise rå mængder af guld, forstået på den måde, at de arkæologiske genstande er en slags guld for os. Så denne udstilling viser alskens mærkelige genstande - fra en guldring til stenredskaber og kar. Alt muligt forskelligt, som hver i sær fortæller en interessant historie. Vi prøver at holde historierne forholdsvis korte og har fået taget fotos af en professionel fotograf, fortæller Esben Aarsleff.

- Nogle af dem er rigtig flotte fund. Alle har de en historie. Der er altid rigtig meget at komme efter i Helsinge. Det har været et rigt landbrugsområde, og der har ligget masser af gårde her, helt tilbage til stenalderen og frem til nu. Det er altid svært at sige, hvor mange gårde, der har ligget her, men vi finder næsten altid noget, når vi graver omkring Helsinge, siger han og peger på, at man til sammenligning næsten ingenting fandt på et meget stort areal i Hillerød vest.

- De seneste udgravninger i Helsinge har til gengæld givet enorme resultater. Det vælter frem med fund i Troldebakkerne, hvor vi har gravet helt fra april og bliver ved til november. Det er enorme udgravninger, siger han.

Interesse for fundene Målet er altså at nå bredt ud med fremvisningen af de arkæologiske effekter, der er fundet lokalt, så folk ved, hvad arkæologerne går og laver. Da der for nylig var åbent hus ved Troldebakkerne, kom der 100 interesserede, så interessen er der, mener Esben Aarsleff.

- Mange har et forhold til arkæologi, men hvad er det egentlig? Nogen har set Indiana Jones, og tror, det er sådan noget, vi laver, mens andre har et mere realistisk forhold til det. Men vi vil gerne vise, hvad vi laver. Og med en udendørs udstilling kan folk gå forbi eller blive i længere tid. Det giver lidt større frihed, og det er også bedre at se udendørs udstillinger i denne tid, i stedet for at være så mange samlet indendørs, siger Esben Aarsleff.

Han peger på, at det også har sin fordel at vise tingene frem lokalt.

- Ellers skulle de til Hillerød og se genstandene på museet, og nu kan man lige kigge forbi, når man er på gågaden, siger han.

Udover udgravninger ved Troldebakkerne, er fundene også dukket op ved det kommende sundhed- og administrationshus og generelt på udstykninger omkring Helsinge.

Udstillingen kan opleves fra 8. oktober til d. 5. november på gågaden i Helsinge, ud for Østergade nummer 8.

