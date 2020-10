Fuld traktorfører blev stoppet på vejen

Klokken 12.20 onsdag blev en 56-årig mandlig traktorfører fra Græsted standset og kontrolleret på Præstevej.

Her viste det sig, at han var frakendt kørekortet, ligesom han fik alkometeret til at slå ud.

Han fik derfor to sigtelser, ligesom han blev kørt med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.

Det oplyser Nordsjællands Politi.