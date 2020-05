Fuglepark holdt åbent trods forbud

Han havde 180 gæster fredag og omkring 100 gæster både lørdag og søndag. Med 180 gæster og et område på 70.000 m2, så havde hver gæst omkring 400 m2 at boltre sig på.

- De var overraskede over, at jeg ikke måtte holde åbent. De mente, jeg havde plads til omkring 1500 gæster, men det var jeg ikke i nærheden af, siger Frank Friis Nielsen.

Han fortæller, at han bliver bombarderet med henvendelser fra folk, der synes, det er tåbeligt, at han ikke må holde Nordsjællands Fuglepark åbent.

- Det er pjattet, at storcentre kan holde åbent, når jeg ikke kan. Jeg er skuffet over justitsminister Nick Hækkerup, at han ikke giver os lov til at holde åbent. Jeg føler, at Nick Hækkerup ikke kan lide zoologiske haver, siger Frank Friis Nielsen, der mener, at det er de store zoologiske haver, der burde slå i bordet.