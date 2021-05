Fugle-tragedie i Gribskov: Ynglende ørn forsvundet

Via direkte transmission døgnet rundt dokumenterer et kamera de sjældne ørnes rede, hvor der siden starten af april har været masser af aktivitet.

Men de seneste uger har der været lidt for stille ved reden, skriver TV 2 Lorry.

Efter succesfuld parring og siden æglægning er den ene ørn, hannen, forsvundet fra reden og ikke set siden sidste lørdag.

Derfor har hunnen, som ellers har ruget på æggene og beskyttet dem mod vind og vejr, været nødsaget til at forlade æggene og søge ud for at finde føde til sig selv - med det resultat, at de sjældne ørnes æg er gået tabt.

- Hun blev ellers liggende trofast ved æggene i fem dage uden at spise, siger Bjørn Aaris-Sørensen, der som naturforvalter i Naturstyrelsen Nordsjælland har været ansvarlig for overvågningen af fiskeørneparret, til TV 2 Lorry.

- Men til sidst blev hun nødt til at flyve ud og var væk i en længere periode, hvor æggene lå blotlagt i regnvejret. Så der er næppe liv længere. Det er selvfølgelig trist. Men sådan er det jo i naturen, tilføjer han.

Når et fiskeørnepar yngler, står hannen for at flyve ud og hente føde til hunnen, mens hun udruger æggene over cirka fem uger. Men da hannen havde været væk i nogle dage, var hunnen altså nødt til selv at skaffe føde for ikke at sulte ihjel.

- Hvad der er sket hannen, ved vi ikke. Han kan være druknet eller blevet ramt af en bil eller andet. Men det er ikke normalt, at hannen bare forsvinder, for fiskeørne danner par for livet, siger Bjørn Aaris-Sørensen.

I reden var der lagt tre æg over nogle dage i slutningen af april, hvorfor Naturstyrelsen havde håbet på unger i slutningen af maj måned eller starten af juni.

Dermed står Naturstyrelsen nu tilbage med en ærgerlig følelse. Dels fordi fiskeørnens kuld er gået tabt, og dels fordi det ynglende ørnepar var et stort tilløbsstykke for styrelsen og mange fugleinteresserede.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan man i bedste Big Brother-stil døgnet rundt følge med fra reden. Og det har rigtig mange gjort.

- Vi kalder dem elskeørnene, fordi de er så populære. Vi kan se, at der er mange interesserede fra hele landet, der holder øje med ørneparret og dagligt følger med. Så det er helt klart en af Naturstyrelsens største digitale succeser, forklarer Bjørn Aaris-Sørensen.

Reaktionerne på hanørnens forsvinden og de tabte kuld har derfor også været stærke.

- Folk skriver, at de er kede af det, og andre sætter spørgsmålstegn ved, hvordan det er sket, og om det mon kan skyldes forstyrrelser fra mennesker. Det er der nu ikke noget, der tyder på, siger Bjørn Aaris-Sørensen.

Fiskeørnene er ekstremt sårbare overfor forstyrrelser. Derfor henstiller Naturstyrelsen til, at området i Gribskov, hvor fiskeørnene holder til, holdes fri for færdsel fra april til september.

Fordi hunørnen fortsat holder til i reden, lader Naturstyrelsen videostreamet køre på hjemmesiden. Det kan jo være, at der kommer en skovmår forbi og stjæler æggene, som naturforvalteren siger.

Og måske kan det naturlige realityshow alligevel ende med at få en lykkelig slutning.

- Hvem ved, måske kommer der en anden hanfiskeørn forbi og ser hunnen i reden? Så kan vi måske få lov at se parret forelske sig og lægge kimen til at vende tilbage til reden til næste års ynglesæson, siger Bjørn Aaris-Sørensen.

Han forsætter:

- Vi håber på, at miraklernes tid endnu ikke er forbi.