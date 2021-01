Frygter for borgernes retssikkerhed:'Det tal er helt uacceptabelt højt'

Politiker: 'Har vi råd til at lade være?'

- Jeg har haft en bekymring omkring borgerrådgivere, fordi jeg helt grundlæggende mener, at alle medarbejdere på et rådhus skal rådgive borgerne. At have en borgerrådgiver og så nogle ’almindelige’ ansatte kan let give en dem og os-følelse. Men vi kan se, at vi især på social- og handicapområdet har komplicerede sager med borgere i længere forløb, hvor man kan være gået skævt af hinanden. Der kan en borgerrådgiver måske være en løsning, siger borgmester Anders Gerner Frost (NG) om muligheden for at ansætte en borgerrådgiver.



Anders Gerner Frost fortæller, at han har bedt forvaltningen 'om at se på, hvad der er af muligheder – og hvad vi skal gøre for at gøre os kvalificerede til at få det tilskud', som regeringen har sat 135 mio. kr. af til i finansloven.



- Og så skal vi selvfølgelig drøfte, om det er noget, vi vil politisk. Men det kan jeg godt forestille mig, at det er, siger Anders Gerner Frost.



Socialdemokraternes spidskandidater Mikkel Andersen er ikke i tvivl om, at der er brug for en borgerrådgiver.



- Som politikere har vi nogle gange brug for, at der er nogen, der kigger på vores administration og på de enkeltsager, folk henvender sig med os til. Altså nogen udefra, der har en faglighed og kender området. Det kan forhåbentlig gøre, at vi kan undgå de hårde konflikter, hvor sagerne ender de i ankestyrelsen og kommer tilbage med, at vi alligevel skal rette ind. Så er der gået et halvt år, hvor borgeren ikke er blevet mødt af systemet, men i stedet har opbygget en kæmpe frustration. Det skal vi ud over, siger han.



Hos Venstre er børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft heller ikke afvisende over for at genindføre borgerrådgiveren.



På netop børneområdet har der de senere år været en del sager med forældre og børn, der har løbet hovedet mod muren i de kommunale systemer.



- Da vi havde en borgerrådgiver sidst, kostede ordningen vist en mio. kr. om året. Det er mere, end en centerchef med et ret stort arbejdsområde får i løn. Der synes jeg ikke, vi skal hen igen. Men der er aldrig noget i vejen for at diskutere, hvad vi kan gøre for højne vores service over for borgerne, siger hun.



Mikkel Andersen mener ikke, kommunen har råd til at lade være med at ansætte en borgerrådgiver.



- Selvfølgelig koster det penge. Men har vi råd til at lade være? Alternativet er, at folk taber tilliden til systemet og får en dem og os-fortælling, hvor det kommer til at fremstå som, at vi ikke vil borgerne deres bedste. Derfor er det en god investering at have en uvildig til at komme med inputs til både administration og os politikere, siger han.