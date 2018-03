Send til din ven. X Artiklen: Frygt for at motorvej i nord udsættes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frygt for at motorvej i nord udsættes

Gribskov - 22. marts 2018 kl. 11:55 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsigten til daglig kø-kørsel på Hillerødmotorvejen risikerer at vare endnu flere år, hvis regeringens storstilede planer for en ny Kattegatbro bliver til virkelighed.

Det frygter Gribskovs borgmester, Anders Gerner Frost (NytGribskov), ifølge en pressemeddelelse.

En ny Kattegatbro vil koste 60 mia. kroner, ifølge regeringens nye beregninger. Og det beløb kan få pengene til en forlængelse af Hillerød-motorvejen til at forsvinde som dug for solen, frygter Anders Gerner Frost:

- Vi har efter et årelangt slid fået regeringen til at tage de første skridt i retning af at gøre noget ved trafikproblemerne på Hillerødmotorvejens forlængelse. Nu må det arbejde ikke blive blæst af banen af et mega-dyrt nyt prestige-projekt, siger Anders Gerner Frost.

Regeringen og Dansk Folkeparti løftede i går sløret for planerne om en brugerbetalt Kattegatbro. Både transportminister Ole Birk Olesen (LA) samt støttepartiet Dansk Folkeparti lægger vægt på, at et ny Kattegatbro ikke skal betyde penge op ad lommen for staten - fordi brugerbetaling skal finansiere broen.

Men skifter det politiske flertal, så en togforbindelse skal bygges ind i den nye Kattegatbro, så skrider forudsætningerne for økonomien, og staten står med en stor mia.-regning, som vil betyde, at andre infrastruktur-projekter pludselig bliver sat på stand-by.

- Vi må i Nordsjælland have et nagelfast løfte fra Christiansborg om, at den her bro - uanset om andre politiske flertal måtte komme - ikke pludselig betyder, at borgerne i Nordsjælland må vente endnu flere år på en forlængelse af motorvejen til Hillerød, siger Anders Gerner Frost. Han henviser til en rapport fra COWI, som i 2016 påpegede en skævvridning af de penge, som staten brugte til trafikinvesteringer i hhv. Jylland og hovedstadsområdet. Rapportens budskab var, at Jylland fik relativt mange statslige kroner til trafikprojekter, mens samfundets gevinst ved investeringerne faktisk var større, når pengene blev brugt i hovedstadsområdet, fordi der er langt mere trafik.

Foreløbig har regeringen afsat penge til en såkaldt VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse. Lige som regeringen har tilkendegivet, at motorvejens forlængelse står langt fremme på listen over trafikprojekter, som skal gennemføres.