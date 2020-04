Det er svært at nå at forberede børnene på en ændret hverdag, når de ikke får lov at komme tilbage i børnehaven inden Mini FO starter op, mener en frustreret mor, der mener, kommunikationen fra Gribskov Kommune har været for dårlig. Foto: Allan Nørregaard.

Frustreret mor: Lad børnene sige farvel til børnehaven

Gribskov - 21. april 2020 kl. 09:49 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lad vores børn afslutte deres børnehavetid på en god måde.

Sådan lyder overskriften på et brev sendt til en række politikere i Gribskov Byråd. Afsenderen er Maja Aagaard Brohuus, Græsted, der har en søn, som på onsdag skal starte i Mini FO - et nyt initiativ for børn, der skal starte i skole efter sommerferien. Med opstart på onsdag den 22, april betyder det, at børnene ikke når tilbage i deres respektive børnehaver, før de starter i Mini FO, da der mandag og tirsdag stadig er tale om nødpasning. Det er i strid med en melding, som forældrene fik den 24. marts, hvor det fremgik, at børnene, der skulle være startet i Mini FO 1. april, ville få en uge til at afslutte deres tid i børnehave, når skoler og dagtilbud var tilbage i normal drift. Det efterlader Maja Aagaard Brohuus med en frustration.

- Jeg er frustreret og ærgerlig over de forvirrende udmeldinger, der er kommet fra kommunen. Først bliver det meldt ud inden påske, at de vil få en uge i deres børnehaver som afslutning, men den 16. april får vi pludselig besked om, at Mini FO åbner den 22. april, og at der vil være tale om nødpasning den 20. og 21. april, hvis der er pasningsbehov, siger Maja Aagaard Brohuus.

Hun understreger, at hun har forståelse for, at kommunen står i en særlig situation grundet coronavirusset, og at hun intet har i mod Mini FO, men blot er frustreret over kommunens skiftende udmeldinger.

- Det er dårlig kommunikation fra kommunens side. Det er frustrerende, da det kan være svært at nå at forberede børnene på denne ændrede hverdag, som de skal tilbage til med så kort varsel og så brat en overgang fra børnehave til skole. Ingen har prøvet Mini FO før. Det er nye voksne, de skal afleveres til, i en tid, hvor forældre ikke på sammen måde kan være med til at indkøre. Det er utrygt, siger hun.

- Jeg synes mest af alt, det er synd for børnene, at de ikke får afsluttet deres børnehavetid ordentligt, siger hun.

Ikke plads Udvalgsformand i udvalget Børn, Idræt og Forældre, Natasha Stenbo Enetoft, anerkender Maja Aagaard Brohus' frustration og skriver i et svar til hende, at institutionerne er opfordret til at give børnene en farvel-dag, når der er kommet lidt mere ro på den hektiske situation, som de lige nu står i, med genåbning efter nedlukningen.

Hun forklarer til Frederiksborg Amts Avis, at der ikke er kapacitet nok i daginstitutionerne til at gøre det anderledes, da de pladser, som Mini FO-børnene har haft, nu er optaget af nye børn.

- De børn, der allerede er tilmeldt Mini FO, har skullet stoppe i de respektive institutioner, så deres pladser er optaget af andre børn. Og med afstandskrav osv. kan de ikke samtidig finde plads til de børn, der er skrevet op til Mini FO, siger udvalgsformanden.

Indkøringen i Mini FO aftales lokalt, fortæller hun.

- Det er en situation, vi aldrig har i før. Så de lokale løsninger finder skolerne, FO'erne og forældrene i fællesskab, siger hun.