Frustreret borgmester: Gribskov skal betale lidt mere i udligning

Gribskov - 05. maj 2020 kl. 12:36 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ekstraregning på knap 2,7 millioner kroner. Det er hvad Gribskov Kommune har fået pålagt som led i den nye aftale om udligning mellem kommunerne i Danmark, der blev fremlagt på et pressemøde tirsdag. Og selvom det er bedre end den ekstraudgift på 16,9 millioner kroner, regeringens udspil havde lagt op til, bliver aftalen ikke taget godt i mod af borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov), der længe har ønsket sig en udligningsreform - men med et helt andet udfald. Han har svært ved at få øje på den retfærdighed i udligningssystemet, som regeringen og forligspartierne Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har fremhævet.

- Jeg bliver vred, når jeg hører pressemødet, for jeg hører ministre og folketingspolitikere tale om lighed, men det er simpelthen ikke rigtig. Fakta er, at der ikke bliver mere lighed mellem borgerne i Danmark, mener borgmesteren, der blandt andet undrer sig over, at Gribskov ikke bliver kompenseret mere for at være en kommune med mange ældre.

- Jeg mener ikke, at demografien bliver tilgodeset nok, og hvorfor tilgodeser man kommuner med mange lejeboliger i stedet for at se på, at vi i Gribskov har mange billige ejeboliger. Vi betaler i forvejen 360 millioner kroner i udligning, som vi mener er for meget, siger Anders Gerner Frost, der også ville ønske, at man havde set på kommunernes likviditet og på et løft af kommunernes serviceloft.

Og så er aftalen lavet på et usagligt grundlag, som han ser det.

- Jeg anerkender, at Venstre har gjort det bedre for særligt de nordsjællandske kommuner, men man må sige, at aftalen er lavet på et usagligt grundlag. Jeg mener ikke, der er evidens for den fordeling, der er lavet. Venstre har hele tiden kritiseret, at der ikke kan fremvises regnemodeller, men det kan forligspartierne heller ikke. Så jeg synes, det er et problem, at man laver en kommunalpolitisk reform uden faglig baggrund, og at man har en følelse af, at det handler om mavefornemmelsen hos folketingspolitikerne, siger han.

Anders Gerner Frost peger på, at et finansieringsudvalg under den tidligere regering lavede fem modeller, hvor Gribskov Kommune lå til at få mellem 30 og 50 millioner kroner ekstra i en udligningsreform.

- Men de modeller har man skrottet og sagt, at man ville lave en retfærdig model. Jeg er bekymret for, hvordan vi 23 medlemmer af byrådet skal løse de velfærdsopgaver, vi skal løse som kommune, siger borgmesteren.