Frustrerede forældre vil demonstrere foran rådhuset

Gribskov - 07. september 2021

Byrådet i Gribskov Kommune skal ved tirsdagens byrådsmøde tage stilling til en større reorganisering på specialskoleområdet, der foreslås at træde i kraft fra næste skoleår.

Forslaget indebærer at specialområdet koncentreres i færre, men større, centre, i stedet for de i alt 11 enheder, kommunens specialområde i dag er bredt ud på.

Flere lærere fra Nordstjerneskolen i Helsinge er allerede trådt frem i Amtsavisen. De frygter for fremtiden, hvor Nordstjerneskolens specialtilbud ser ud til at havne i Vejby, Græsted og Esbønderup.

Det vil gå ud over børnene, og lærerflugt vil erodere det gode miljø, man har i dag, lyder det.

Demo før byrådsmødet Nu melder flere forældre til de børn, der står til at blive berørt af omrokeringen sig også i koret af kritikere.

De har tirsdag klokken 18 indkaldt til demonstration foran rådhuset i Helsinge. Klokken 19 er der byrådsmøde, hvor reorganiseringen er på dagsordenen.

- Vi er en flok meget bekymrede forældre, for vores børn har allerede igennem jeg-ved-ikke-hvor-mange skift. Min søn går på et brandgodt tilbud, hvor lærerne har været der i virkelig lang tid. Og det er værd at værne om, for det er sjældent man ser det inden for specialområdet, siger Britt, en forælder hvis søn på nuværende tidspunkt er tilknyttet et tilbud, der står til at flytte fra Gilbjergskolen i Gilleleje til Tingbakken i Esbønderup.

Frygter at starte forfra I øvrigt mener forældrene ikke, at hverken de eller de lærere, der til dagligt underviser deres børn, er blevet hørt i processen.

- Det virker i det hele taget som en enormt kort proces. Man har hørt en række skoleledere, som udtrykker bekymring. Og så har man i øvrigt ikke gjort mere ved det, siger Britt.

En anden bekymret forælder er Camilla Wahl, der er mor til en datter i 3. klasse på Idrætsvej på Gilbjergskolen.

Camilla Wahl fortæller, at hendes datter efter en turbulent start på den lokale skole er endt i et tilbud, der har formået at grib hende.

- Hun har enormt meget brug for den voksenstøtte, hun har fået i dag, siger Camilla Wahl og fortsætter:

- Hvis det her forslag bliver en realitet, kan de ikke garantere, at de samme voksne flytter med. Og det kan have rigtigt alvorlige konsekvenser for hende, for hendes hverdag vil bryde sammen. Så skal hun starte helt forfra med at bygge relationer til nye voksne, siger Camilla Wahl.

Hun siger også, at hun frygter at de nye, større centre vil rykke elever i specialtilbuddene for langt væk fra almenområdet.

- Børnene skal inkluderes i det almene. Og det kommer de rigtigt langt væk fra, så den daglige spejling forsvinder fuldstændig. At de fremover fysisk skal flyttes, når de skal fra det specielle til det almene, det vil jo få dem til at føle sig endnu mere specielle, siger Camilla Wahl.

Føres planen om reorganiseringen ud i livet skal den træde i kraft fra skoleåret 2022/2023.