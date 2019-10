Lisa Tange er ny leder i Frivilligcenter Helsinge. Hun vil arbejde for at gøre centeret mere synligt. Foto: Camilla Nissen.

Frivilligheden skal blomstre

Gribskov - 11. oktober 2019

Den ny leder af Frivilligcenter Helsinge, Lisa Tange, vil arbejde for at gøre sin nye arbejdsplads synlig, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag:

Hvad skal der til, for at frivilligheden i Gribskov Kommune har det så godt som overhovedet muligt? Det er den overskrift, den ny leder i Frivilligcenter Helsinge, Lisa Tange, arbejder ud fra. Hun har stået i spidsen for centeret siden 1. september og er stadig ved at danne sig et overblik over de mange forskellige foreninger og netværk i kommunen. Hun ser det blandt andet som sin opgave at finde frem til centerets DNA og at udbrede budskabet om, hvad man som borger kan bruge centeret til.

- Det frivillige arbejde kan noget andet end det offentlige system. Så vi skal se på, hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt, og hvordan vi kan supplere kommunens indsats for socialt udsatte osv. Så lige nu bruger jeg kræfter på at finde ud af, hvad frivilligcenteret er for en størrelse. Mange ved ikke, at vi ligger her, og nogen er i tvivl om, hvad centeret er. Og et frivilligcenter er heller ikke nogen nem størrelse at få hold på. Så måske skal vi finde frem til vores DNA og hvad det er, vi kan og skal, siger Lisa Tange.

Hun peger på, at vi lever i det, hun kalder »de korte budskabers tid,« hvilket gør det nødvendigt at se på, hvordan man kan gøre centeret synligt og få det til at fremstå som et sted, man kan bruge til noget.

- Vi er blandt andet et videnscenter, som kan binde enderne sammen for andre institutioner og projekter. Vi kan tilføre en given indsats noget viden, siger hun.

Centeret kan betragtes som et sted, der har det store overblik og et bredt netværk - et sted, man går hen, hvis man et forslag til en indsats - ja faktisk et hvilket som helst ærinde, der berører det frivillige område.

- Hvis man kommer til os, kan vi enten vise vejen til et bestemt netværk eller selv skabe et nyt initiativ, hvis der er brug for det. Vi har også de fysiske rammer til at skabe nogle indsatser, siger Lisa Tange.

Hun har arbejdet med frivillighed, siden hun kom med i Ungdommens Røde Kors som ung og har blandt andet tidligere været ansat i to seniorcentre i København, hvor det handlede meget om at sætte en masse aktiviteter i gang. Men som frivilligcenterleder handler det mere om at få andres initiativer til at blomstre, som hun udtrykker det.

- Her har jeg en anden rolle, hvor det handler om at se andre få ting til at blomstre. Hvad skal vi gøre for at det frivillige arbejde i Gribskov har det så godt som muligt, siger hun.

I det nye budgetforlig for 2020-2023 er Frivilligcenter Helsinge nævnt således: »Administrationen skal komme med et oplæg til, hvordan frivilligcenteret kan understøtte et tættere og bredere samarbejde med biblioteket.«

Og det er en opgave, som Lisa Tange ser positivt på.

- Jeg tænker umiddelbart, at et samarbejde med biblioteket giver god mening. Biblioteket er et åbent rum, som alle godt kan lide. Det er et godt udgangspunkt for frivilligt socialt arbejde - at alle kan komme der. Både de fysiske rammer og det mentale rum hænger godt sammen med frivilligt arbejde. Så vi skal se på, hvordan vi kan få to og to til at give fem. Jeg tænker blandt andet, at lektiecafé og sprogtræning kan tænkes i samarbejde med biblioteket, siger Lisa Tange, som i øvrigt peger på, at Vibeke Steen, bibliotekschef i Gribskov, er blevet en del af bestyrelsen for frivilligcenteret.