I de seneste to uger har seks frivillige hver dag indsamlet skrald i Tisvilde.

Send til din ven. X Artiklen: Frivillige samlede 300 kilo skrald i ferieby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivillige samlede 300 kilo skrald i ferieby

Gribskov - 22. juli 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Musik i Lejet i år var aflyst som følge af coronapandemien, har der alligevel været liv og glade dage i Tisvildeleje de seneste par uger.

I uge 29 sendte Musik i Lejet blandt andet radio fra Birkepladsen, hvor man også kunne komme forbi og drikke en øl i solen.

Og med fest følger skrald i lange baner. Det har derfor vist sig nødvendigt at samle skrald ind undervejs, hvilket Mette Tolstrup, der normalt er affaldsgeneral under Musik i Lejet, har taget sig af.

Hun har sammen med en række frivillige samlet i alt cirka 300 kilo op fra gaden og fra de skraldespande, som blev sat op for at imødegå den ekstra affald.

- Vi har været på i mange timer. Seks frivillige har hver dag samlet skrald. Der var sat skraldespande op hos seks erhvervsdrivende, og derudover var der sat skraldespande op på Birkepladsen. Så vi er i alt kommet op på indsamling af 300 kilo affald, siger Mette Tolstrup.

- Men vi har manglet en fejebil i uge 29, som der hver morgen kører gennem Hovedgaden, når der er Musik i Lejet. Der har ligget mange glasskår på gaden, siger hun, men fortæller dog, at der nu er blevet ryddet for glasskår.

Generelt havde hun dog gerne set, at kommunen havde bakket mere op om indsatsen.

- Vi får ikke løn, og vi bruger 14 dage på at rydde op. Kommunen gør ikke noget, ud over at der er sat ekstra kapacitet op til flasker, siger Mette Tolstrup.

Kampagnen Rent i Lejet fortsætter til og med søndag, hvor fire frivillige har meldt sig til at samle skrald.

Indsatsen evalueres

Formand for Gribskov Kommunes udvalg Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard, tager kritikken til efterretning og peger på, at uge 29 skal evalueres, som den altid bliver - også selvom der ikke har været Musik i Lejet.

- Vi skal evaluere uge 29, og hvis noget har manglet, skal vi lære af det. Det er godt at få kvalificeret input fra Mette, og hun gør en kæmpe indsats. Lokalrådet har også gjort en stor indsats for at holde styr på gaderne og skraldet. Vi har også undervejs været inde over hos nogle erhvervsdrivende, hvor der ikke blev ryddet op - og det kom der styr på med hjælp fra administrationen og fra Mette, siger Pernille Søndergaard.

Hun glæder sig over, at der trods manglen på de store folkerige arrangementer alligevel har været masser af aktivitet i Gribskov Kommune. Ikke mindst i Tisvilde.

- Det skal vi helt bestemt ikke klage over, siger hun.