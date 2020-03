Det er flot, at 30 borgere allerede har meldt sig som frivillige, hvis der skulle blive behov for et udvidet nødberedskab, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Frivillige klar til corona-beredskab

Gribskov - 16. marts 2020 Af Camilla Nissen

Vi har brug for dig! Det er budskabet i en skrivelse på Gribskov Kommunes hjemmeside, der er henvendt til personer med sundhedsfaglig baggrund. Det kan for eksempel være pensionerede og studerende, som kommunen gerne vil have med ombord i hjemmepleje og hjemmesygepleje og på plejehjem, hvis mange ansatte i kommunens smittes med Covid-19, og det derfor bliver nødvendigt at sætte et udvidet nødberedskab ind.

- Vi spørger allerede nu, fordi vi selvfølgelig vil tilbyde oplæring. Vi ønsker at være ude i så god tid som muligt i forhold til at sikre, at vi har ekstra hænder, som vi kan trække på, hvis vi bliver udfordret på vores kapacitet. Det kan vi blive, hvis mange smittes med Covid-19 i vores kommune, lyder det på hjemmesiden. Samme besked har kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen sendt ud i et videoindslag på kommunens facebookside.

På nuværende tidspunkt har 30 borgere meldt sig til dette.

- Lige nu har 30 meldt sig med sundhedsfaglig baggrund. Og jeg har også fået et par henvendelser på email og i messenger. Så det er rigtig pænt, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov).

Hvis man har mulighed for at bidrage frivilligt til nødberedskabet kan man skrive til: coronahjaelp@gribskov.dk . Her skal man oplyse: Navn, alder, uddannelse, relevant erhvervserfaring og nuværende beskæftigelse (herunder evt. pensionist eller studerende). Skriv gerne, hvilket område, du særligt kan hjælpe indenfor.

- Vi gør opmærksom på, at du vil modtage svar hurtigst muligt i forbindelse med, at vi aktiverer brugen af frivillige, skriver kommunen på hjemmesiden.

Kommunen er særligt interesseret i: Sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, pædagoger, pædagogiske assistenter, ernæringsassistenter, tidligere falckreddere, fysio - og ergoterapeuter, klinikassistenter, laboranter, lægesekretærer, farmakonomer, serviceassistenter