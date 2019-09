Se billedserie Hospitalsklovnene Victor og Ludo trækker modtageren af årets seniorpris op på scenen. Foto: Ransdal Hansen

Frivillige ildsjæle hædret

Gribskov - 28. september 2019 kl. 13:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Karl Erik Frederiksen

230 ildsjæle, som hver især er aktive i nogle af Gribskov Kommunes foreninger og selvhjælpsgruper, deltog i festlighederne da kommunens tre priser - Kulturprisen, Seniorprisen og Frivilligprisen - fredag aften blev uddelt ved et stort arrangement i Gribskov Kultursal i Helsinge.

I festlighederne deltog blandt andre borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) samt hospitalsklovnene Victor og Ludo samt Sofus fra Gribskov Musikskole, som sørgede for akkompagnementet til fællessangene.

De to byrådsmedlemmer Mikkel Andersen (S) fra Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, og Birgit Roswall (V), formand for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Det er 9. gang i træk, at priserne uddeles på den sidste fredag i september. Dagen betragtes som en national frivillighedsdag, der også kaldes Frivillig Fredag.

Der var ni nominerede til årets kulturpris. Ud af dem har Gribskov Kulturråd og Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi udvalgt Foreningen RAMhuset i Ramløse.

Begrundelsen for valget af denne forening er, sagde Mikkel Andersen, at den siden stiftelsen i 2016 har skabt et kulturelt samlingspunkt, der har manifesteret Ramløse som et aktivt lokalsamfund.

Samtidig henvender huset sig til alle aldersgrupper, men især ældregruppen har vist sig at være interesseret i brugen af huset. Huset betragtes nu som en attraktion i lokalsamfundet, hedder det i begrundelsen.

Fire personer var nomineret til seniorprisen. Af dem havde ældreråd og fagudvalget udpeget sygeplejerske Inger Lundbak, Gilleleje.

Birgit Roswall begrundede det med, at Inger Lundbak gør en stor indsats for mange ældre i kommunen, uden at gøre opmærksom på sin egen gode indsats, for det ligger i hendes DNA at hjælpe andre mennesker.

- Det kan bl.a. ses når hun kører rundt og fylder bilen med ældre inden diverse arrangementer - blandt andet spiseaftner i Søborg, så de, som har svært ved at komme rundt, kan være en del af fællesskabet. Eller når hun under folketingsvalg kører rundt til kommunens plejecentre og hjælper beboerne med at stemme, sagde Birgit Roswall.

Årets frivilligpris går til foreningen Familievenner Gribskov, som i nu fem år har været med til at hjælpe familier gennem en periode, hvor de har behov for netværk, praktisk hjælp og venskab. Det er kombinationen af selv at have erfaringer med børnefamilielivet, troen på at kunne hjælpe på en god og tillidsfuld måde og endelig lysten til at være medmenneske for andre, der gør Familievennerne helt særlige, sagde Birgit Roswall.

- Nogle familier har deres familieven i et halvt års tid, nogle familier i mere end et år. Familierne regner med deres familieven som en omsorgsfuld resurse, som er med til at mindske følelsen af ensomhed. Det er så betydningsfuldt for forældrene, at børnene fortsat trives, selvom der er problemer i en periode. Ofte bliver der knyttet bånd, der også bliver betydningsfulde på længere sigt, sagde Birgit Roswall.

Alle prismodtagere modtog - udover håndtryk og klapsalver - et kontant beløb på 5000 kroner, et diplom og en buket blomster.