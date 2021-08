Frivillige i kulturhavnen har holdt ud under corona: Men der er brug for flere

Der er brug for flere frivillige i Kulturhavn Gilleleje.

Gribskov - 13. august 2021 kl. 11:44 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Kulturlivet er ved at komme op i omdrejninger igen, blandt andet i Kulturhavn Gilleleje. Her glæder man sig særligt over, at der fortsat er 150 frivillige, som bidrager til at holde gang i husets aktiviteter - selvom der i 15 måneder har været store udfordringer med to nedlukninger som følge af coronapandemien.

- Vi har haft en knaldhård periode, som vi nu er ude af med skindet på næsen takket være gode samarbejdspartnere. Det har ikke været en dans på roser, for vi har ikke tjent penge, mens vi var lukket ned, siger Steen Peitersen, medlem af bestyrelsen for Fonden Kulturhavn Gilleleje.

Nu ønsker Kulturhavnen derfor at sætte alle sejl til, og derfor er der brug for flere frivillige, lyder det fra Steen Peitersen.

- Vi har et mål om, at vi skal have 200 frivillige, før 2021 er omme. Vi vil gerne tage ansvar for kulturen og lave spændende og større ting, og vi skal passe på, at det ikke bliver Tordenskjolds soldater. Lige nu er der for eksempel 70-80 stykker, der sørger for, at biografen kan holde åbent syv dage om ugen, siger han.

- Og vi vil gerne favne alle, der kommer her. Alle aldre, interesser og livssituationer - og tilbyde alt fra foredrag til musik, børneteater osv.,

Når man spørger Steen Peitersen, om det kræver særlige forudsætninger at blive frivillig, peger han på, at man skal være positiv, og at man som udgangspunkt ikke siger nej til nogen.

- Men derudover begynder vi også at blive mere specifikke på nogle områder - vi har eksempelvis behov for folk med digital og teknisk baggrund i forhold til lyd og lys, og der er behov for folk, som kan arbejde med markedsføring på sociale medier, for vi prøver også at blive mere moderne i forhold til, hvordan vi kommunikerer med omverdenen. Der er også brug for folk, som kan arbejde med events og større projekter, siger han.

- Men alle, der ønsker at lægge timer i Kulturhavnen, skal vi finde plads til, siger Steen Peitersen.

Kulturhavn Gilleleje slog dørene op i december 2016 og fylder således fem år i december i år.

Husets kulturaktiviteter drives udelukkende af frivillige.