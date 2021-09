Se billedserie Ole Gran Jacobsen, modtager af årets frivilligpris fra Gribskov Kommune.

Frivillige hyldet: Her er årets prismodtagere

Gribskov - 25. september 2021 kl. 10:12 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

gilleleje: Gribskov fejrede fællesskaberne og hyldede de frivillige fredag eftermiddag i Kulturhavn Gilleleje til det årlige event Frivillig Fredag.

Her var foreninger, frivillige og borgere samlet til prisoverrækkelser, samtalesaloner om frivillighed, fællessang og musik til en hyldest af Gribskovs mange fællesskaber.

Det er ingen tilfældighed, at det netop var Kulturhavn Gilleleje, der dannede rammen for dette års Frivillig Fredag. Kulturhavnen er drevet af frivillige og er derfor et billede på betydningen af de frivilliges indsats.

Foruden taler og prisoverrækkelser bød eftermiddagen på samtalecaféer, bordkrocket og indendørs petanque. En række foreninger havde desuden opsat stande, hvor de besøgende kunne blive klogere på livet som frivillig. Der var også fællessang og musik med »Roy Richard and his funky friends.«

Frivilligprisen gik i år til Ole Gran Jacobsen, og i indstillingen lød det: "Uden Gran går det ikke. Gran gør en kæmpe forskel som gåvært og ildsjæl i 'Gribskov Går Sammen' og som drivkraft og initiativtager af Repair Caféen i Frivilligcenter Helsinge, som han med stor dygtighed og social forståelse har formået at skabe et stærkt fællesskab omkring. Dertil er han engageret i IT-caféen på Helsinge bibliotek, som hjælper alle, der har store som små problemer med IT, tablets og meget mere. Gran skaber opmærksomhed omkring den frivillige indsats ved at gå forrest, og hvis han kan se, at han kan gøre en forskel, går han i gang."

Kulturprisen gik til ægteparret Christian Friis Jensen og Inge Læbo, og i indstillingen lød det: "Christian og Inge har formået at sætte Gribskov kommune - og i særdeleshed Tisvildeleje - på verdenskortet. De har været en del af teten i Tisvildeleje, der forandrede et hendøende badested til et in-sted for fastboende, københavnere og turister i dag. I Vejby-Tibirke Selskabet gør de et formidabelt arbejde for at udbrede viden og oplevelser om lokale kunstnere - både tidligere og nulevende. De kulturelle aftenture om sommeren, sommerudstillinger med lokale kunstnere og udgivelse af en meget interessant årbog er bestemt også værd at bemærke".

Seniorprisen gik til Foreningen Styrk din krop, og i indstillingen lød det "Det er forebyggelse på allerhøjeste plan. Styrk din krop er en forening, der drives af 10 instruktører, der konstant stiller op til gavn for ældre borgere, og dermed er med til at sikre en væsentligt bedre livskvalitet for mange ældre. Styrk din krop handler både om fællesskaber, sundhed og forebyggelse og til trods for, at der er hold flere gange om ugen, stiller der hver gang frivillige, engagerede instruktører op. Foreningen har 20 års jubilæum i 2021, hvilket jo også fortæller om nødvendigheden af et sådant tilbud.«